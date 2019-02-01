Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут передавать показания счетчиков с помощью онлайн-сервисов

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» запустил новый онлайн-сервис https://chuvashia.esplus.ru/service/pc/ на своём сайте — теперь для клиентов доступна услуга «Личный кабинет». С ее помощью можно в любое время решить основные вопросы по деятельности компании.

Пользователи «Личного кабинета» могут, не выходя из дома, выполнить проверку баланса лицевого счета, передать показания приборов учета, получить справочную информацию и подписаться на доставку квитанций в электронном виде.

Доступ к кабинету могут получить все желающие клиенты-физические лица компании. Для этого необходимо пройти регистрацию в системе.

«Реализация онлайн-сервиса нацелена, в первую очередь, на удобство для наших клиентов. Это позволит максимально ускорить и упростить решение вопросов, актуальных для горожан», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович.

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.