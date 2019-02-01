ГЭС выдержит землетрясение

На Чебоксарской ГЭС внедрена первая в Чувашии система сейсмического мониторинга для постоянных наблюдений за гидротехническими сооружениями станции и водохранилищем.

По словам директора ГЭС Вадима Бардюкова, в окрестностях гидроузла уже имеется локальная сейсмологическая сеть из четырех сейсмостанций — по две в Чувашии и Республике Марий Эл. А для наблюдения непосредственно за ГТС создана автоматизированная система сейсмометрического контроля. В случае обнаружения малейших изменений в состоянии плотины будут оперативно приняты необходимые меры для предупреждения возможных последствий и обеспечения безопасности гидростанции, сообщает пресс-служба Чебоксарской ГЭС.

Напомним, что плотины проектируются и строятся с расчетом выдержать самое сильное из возможных в данной местности землетрясений. Территория, на которой расположены Чебоксарская ГЭС и одноименное водохранилище, не является сейсмически опасной зоной. Поэтому и гидроузел проектировался без учета сильных сейсмических воздействий. Однако контролирующие органы с каждым годом предъявляют все более жесткие требования к безопасности ГТС, что потребовало специального мониторинга.