Прыгали как зайцы, готовили кабана

В Чувашии впервые прошел конкурс охотников

В минувшую субботу в заволжском поселке Сосновка участники первого открытого республиканского фестиваля-конкурса «Охотники Чувашии» выясняли, кто лучше всех умеет переправляться через болото, рассказывать байки и готовить на костре.

…Сфотографироваться со шкурой медведя, прикупить трофеев и сувениров, понаблюдать за ловкими охотничьими собаками на выставке — много интересного на этом празднике было и для зрителей, коих на центральной площади Сосновки собралось немало. Самые меткие могли проявить себя в тире и стрельбе из лука, малышей радовали веселые аттракционы, а театральная постановка со сценами из жизни охотников никого не оставила равнодушным.

Участникам необходимо было показать все свои умения на различных полосах препятствий — преодолеть веревочную переправу и «заячью тропу» (прыжки на время по деревянным спилам), разжечь костер, приготовить блюдо из дичи, оказать первую медицинскую помощь, попасть по мишени из пневматического оружия, рассказать «правдивую» охотничью историю…

Особым интересом у зрителей пользовался кулинарный конкурс. На суд жюри охотники представили копченое кабанье мясо, шашлык, тушеную в пиве картошку с мясом кабана, рыбу, пироги. По общему признанию, лучшим блюдом стала нарезка копченой кабанины в исполнении охотника Юрия Чернова.

В результате в командном первенстве победила команда охотников Чувашии. Им достались победный кубок, медали и главный приз — лицензия на кабана сеголетку и сертификат на 5000 рублей от одного из туристических магазинов.

В личном первенстве кубок присудили татарстанцу Марселю Шавалиеву, второе место занял участник из Чувашии Леонид Георгиев, а третье — Татьяна Захарова из Марий Эл, единственная представительница прекрасного пола на соревнованиях.

Фото cap.ru

Собака — непременный спутник каждого охотника. На фестивале с четвероногими охотничьих пород можно было познакомиться поближе.