Пермь, Брюссель и Минск

Победным дублем отметились на прошедшем в воскресенье международном Пермском марафоне спортсмены из Чувашии.

В мужском марафонском забеге первым на финиш пришел Александр Новиков, пробежавший 42,195 км за 2 часа 20 минут и 14 секунд. А среди женщин лидером стала Татьяна Архипова, показавшая на той же дистанции результат 2 часа 30 минут и 4 секунды. Третье место на пьедестале досталось еще одной представительнице Чувашии Татьяне Арясовой.

Фото cap.ru. В Перми Татьяна Архипова показала лучший результат сезона в России на марафонской дистанции.

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Второе место в финале легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» заняла прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

На проходивших в Брюсселе соревнованиях она показала одинаковый результат — 4,82 м — с олимпийской чемпионкой, гречанкой Катериной Стефаниди, но уступила ей по попыткам.

Сразу из Брюсселя Анжелика отправилась в Минск, где вчера начался легкоатлетический матч Европа — США. В программу соревнований включены все традиционные дисциплины легкой атлетики. В каждой из них будут представлены по четыре спортсмена от Европы и Соединенных Штатов.

Кроме Анжелики Сидоровой, в европейскую команду приглашены еще 5 спортсменов из России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Илья Иванюк, Полина Миллер и Денис Лукьянов.