На беговой дорожке было жарко

Не только от теплого солнца, но и от ярких эмоций

«Так, уважаемые участники, понимаем, что вы ветераны, но поблажек не будет, это честный спорт, так что за нарушение – штрафную карточку!» – обозначили судьи свою принципиальную позицию перед забегом группы «Ветераны спорта» – дебютанта 81-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советской Чувашии».

Два раза повторять бывалым спринтерам не пришлось: люди в этой группе собрались в основном опытные, дисциплинированные, и не раз участвовали не только в эстафете на призы любимой газеты, но и в других крупных соревнованиях.

Энергично стартовала первая подгруппа спортсменов: женщины (40-54 года) и мужчины (45-59 лет), каждый из пяти участников команды бежал дистанцию 400 метров. Настоящий боевой дух продемонстрировали на беговой дорожке их старшие «коллеги»: женщины (от 55 лет), и мужчины (от 60 лет). Бегуны подбадривали друг друга, хлопая по плечу, а болельщики скандировали: «Ну, Лариса Николаевна, давай!», «Валерий Павлович! Поднажми чуток!»

Будто на одном дыхании преодолела круг 59-летняя воспитательница детского сада «Малышок» Чебоксарского района Римма Павловна Прокопьева, миниатюрной фигуре которой позавидовала бы любая молодая девушка. «С малых лет по утрам делаю зарядку, бегаю, прыгаю, такой уж характер, — призналась корреспонденту «СЧ» немного запыхавшаяся участница. – На эстафете еще девчонкой выступала за школу, будучи студенткой — за пединститут, потом – за свой район. И вот теперь снова вышла на старт в группе ветеранов спорта Чебоксарского района. Увы, победить не удалось, но зато получила море положительных эмоций и большой заряд бодрости!»

«Считаю, что наша команда «Союз пенсионеров Чувашии» выступила сегодня отлично, и показала пример молодежи. Если ты ведешь здоровый образ жизни, регулярно занимаешься физкультурой и спортом, побед можно достичь и в зрелом возрасте!» — уверен капитан команды «Пенсионеры Чувашии» Василий Шоркин. К слову, именно Союз пенсионеров и Совет ветеранов спорта республики вышли с инициативой ввести в программу эстафеты «СЧ» забег для тех, кому за 60. Активистов охотно поддержали и министр спорта Чувашии Михаил Богаратов, и главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев.

Всего на этом этапе выступило 10 команд. Самым старшим участником среди мужчин оказался 73-летний житель Красночетайского района Валентин Харитонов, а среди женщин – 69-летняя мастер спорта по полиатлону и лыжным гонкам Тамара Краснова. Оба являются многократными чемпионами России по легкой атлетике среди ветеранов.

Глядя на бодрое выступление пенсионеров, старалась не ударить в грязь лицом и молодежь. В самой массовой группе эстафеты «Средние общеобразовательные школы» участвовало 35 школ. Нешуточная борьба на беговой дорожке развернулась между учащимися Комсомольского и Батыревского районов. Победу снова взяли старшеклассники Первомайской СОШ Батыревского района, никому не уступив своего прошлогоднего лидерства.

…Тут и там слышались речевки болельщиков, развевались флаги. Яростно сражались за победу в эстафете команды Чувашского госуниверситета имени И. Н. Ульянова, педагогического университета имени И. Я. Яковлева и сельскохозяйственной академии. В итоге первенство в этот раз – за будущими учителями.

Буквально наступали друг другу на пятки представительницы Политехнического института и спортклуба «Юрат» на старте женских команд. Несмотря на беспокойство тренера СК «Юрат» Ивана Углева, его воспитанницы заняли-таки первое место. Кстати, в команде бежала Марина Максимова, выступавшая на 100-м чемпионате России по легкой атлетике, проходившем этим летом в Чебоксарах. Но и в группе соперниц были свои «звезды», среди них – серебряный призер того же чемпионата, студентка Политеха Вера Васильева. «Немного не дотянули в этом году до победы, — сожалея, призналась бегунья. — Но мы не унываем, надеемся в следующем году взять реванш».

Фото Олега Мальцева