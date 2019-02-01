ГАЛОШЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

начальник управления Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции:

«Одна из последних проверок у нас была проведена в отношении депутата городского собрания Никитина. Результаты проверки сведений о доходах показали грубые нарушения антикоррупционного законодательства, то есть им были предоставлены недостоверные сведения в связи с чем управлением были направлены материалы в Чебоксарское городское собрание для рассмотрения по существу и принятия им в отношении него мер реагирования».