Началось голосование по выбору фильмов для акции «Ночь кино»

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уже в четвертый раз в стране пройдет акция «Ночь кино», фильмы для которой зрители выбирают сами путем голосования на сайте ТАСС. Состоится она не в День российского кино, как обычно, а за несколько дней до этого праздника, в субботний день 24 августа.

Организаторы акции в Чувашии — Минкультуры республики, а также Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации. Свои программы готовят и кинотеатры, музеи и библиотеки: здесь для всех желающих проведут лекции, концерты, экскурсии и, конечно, показы киноновинок.

До 10 июля зрителям дается возможность, как говорится, всем миром составить импровизированную программу «Ночи кино»-2019. Фонд кино совместно с Минкультуры России уже объявили интернет-голосование за фильмы, которые покажут в рамках акции. Это 26 отечественных кинолент для детей и взрослых, среди которых «Балканский рубеж», «Т-34», «Непрощенный», «Миллиард», «Тобол», «Снежная королева. Зазеркалье», «Гурвинек. Волшебная игра». Голосовать можно за любое количество фильмов, но по итогам голосования только три лидера станут «главными героями» экрана «Ночи кино».

Опубликовано: 5 июля 2019 г.


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