В Чувашии переработку отходов хотят доверить заключенным

На днях состоялась рабочая встреча представителей Минприроды Чувашии, республиканского УФСИН и новочебоксарского филиала акционерного общества «Управление отходами». Они обсудили перспективы переработки мусора.

Упомянутое акционерное общество участвует в реализации пилотного проекта по переходу на раздельный сбор мусора с предполагаемой досортировкой и подготовкой к последующей транспортировке на предприятия по глубокой переработке вторичных материальных ресурсов.

В ходе встречи рассматривалась возможность размещения оборудования по превращению твердых коммунальных отходов в гранулы на базе мужской исправительной колонии № 6, находящейся в Новочебоксарске. На последующих встречах стороны решили детально обсудить тему трудоустройства отбывающих срок граждан на мусорную переработку.