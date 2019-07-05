В Чувашию приехали лучшие спортсмены МЧС из десяти регионов

На этой неделе в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» проходят межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту и первенство МЧС России на кубок Центрального совета ВДПО.

На старт вышли более 300 спортсменов из 11 команд. Помимо хозяев в турнире участвуют их коллеги из Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Нижегородской, Ивановской, Кировской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

СТАНИСЛАВ АНТОНОВ,

генерал-майор, начальник Главного управления МЧС России по Чувашии: — Наша профессия невозможна без спорта. И не только потому, что пожарный просто обязан быть выносливым, сильным и ловким, но и потому, что спорт помогает развить еще одно важное профессиональное умение — способность слаженно работать в команде.

Как сообщают в пресс-службе Управления МЧС России по Чувашии, программа соревнований включает в себя 4 этапа. Это преодоление 100-метровой полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета и боевое развертывание. На кону — выход в финал чемпионата России по пожарно-спасательному спорту, который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 июля по 3 августа.

Соревнования собрали не только сотрудников МЧС, среди которых есть призеры международных и всероссийских первенств по пожарно-спасательному спорту. В отдельных возрастных группах состязаются также школьники и студенты. И в нашей команде среди юных спортсменов немало тех, кто в будущем решил связать свою судьбу со службой в МЧС.

— Тот факт, что в турнире принимает участие такое большое количество детей, — отметил на церемонии открытия соревнований заместитель главного судьи Александр Махов, — говорит о том, что наше подрастающее поколение ведет здоровый образ жизни, любит спорт и уделяет ему особое внимание.

В первый день спортсменов ждала стометровая полоса препятствий. После старта атлет должен преодолеть двухметровый забор, подхватить два скатанных пожарных рукава и пробежать с ними по узкому бревну. Затем участникам соревнований надо присоединить один рукав к разветвлению, стоящему на беговой дорожке, а другой — к пожарному стволу за спиной и быстрее всех пересечь финишный створ.

На следующий день в программе значился подъем по штурмовой лестнице — одна из самых зрелищных дисциплин пожарно-спасательного спорта. В ней важна и скорость, и ловкость, и точность: все спортсмены стартуют со штурмовой лестницей в руках, пробегают 32 метра до учебной башни и поднимаются наверх с этажа на этаж.

По итогам первых двух дней соревнований в копилке сборной Чувашии есть несколько призовых мест. В группе девушек, соревновавшихся в подъеме по штурмовой лестнице, победила ученица новочебоксарской школы № 14 Анастасия Жукова. На бег с лестницей и подъем до второго этажа у нее ушло менее 8 секунд. Благодаря в том числе и этой победе команда республики по общей сумме набранных баллов заняла на втором этапе соревнований второе место. А на стометровой полосе препятствий отличился курсант Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Антон Корнилов — в группе мужчин он занял третье место.

Ольга Ефимова

Фото пресс-службы управления МЧС по Чувашии: Высота учебной башни — около 12 метров. Мужчины поднимаются по ней до 4 этажа, представительницы прекрасного пола — до 2-го.