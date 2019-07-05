В вузах Чувашии началась приемная кампания

«Предстоит учиться мне в университете…»

Основной период сдачи ЕГЭ завершен, вручены аттестаты, отшумели выпускные балы — большая половина тревог у нынешних выпускников позади. Но вчерашним школьникам пока не до отдыха: с 20 июня в большинстве российских университетов и институтов началась приемная кампания. И если в первую неделю приемные комиссии ведущих вузов республики работали в спокойном режиме, к 1 июля ситуация изменилась: поток абитуриентов ощутимо вырос.

— В прошлом году на 3 июля было зарегистрировано около 600 заявлений, в нынешнем — более 1200, — подсчитала ответственный секретарь приемной комиссии Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Надежда Алтынова. — И рост идет активный, что не может не радовать: аграрное образование в республике востребовано.

Академия ждет на «бюджет» 678 первокурсников (377 мест выделено на очное обучение). Так что абитуриенты спешат, стараются занять «бесплатные» места. На них, как правило, наблюдается достаточно высокий конкурс (5-7 человек на место).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ: По данным портала ucheba.ru, российские вузы в этом году предлагают абитуриентам более 350 направлений и специальностей высшего образования. В 2019 году выделено 312,4 тыс. бюджетных мест в бакалавриате, 77,1 тыс. бюджетных мест в специалитете и 128,8 тыс. мест в магистратуре. По словам министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова, самые популярные направления у абитуриентов в этом году — педагогика, IT-специальности и медицина.

В почете у кандидатов в студенты такие направления, как ветеринария и землеустройство, а также инженерные специальности. Как и в прошлом году, хорошо подают заявления выпускники агроклассов и «Школы выходного дня» ЧГСХА — бонусом им идут дополнительные баллы в рамках индивидуальных достижений.

Ажиотаж нынче и в Чувашском государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева. Если на 1 июля было подано 435 заявлений, то к вечеру 3 июля — уже 2138. По словам ответственного секретаря приемной комиссии ЧГПУ Александра Атамова, абитуриенты в этом году достаточно равномерно подают заявления по всем направлениям подготовки. Среди будущих педагогов популярны факультеты дошкольной коррекционной педагогики и психологии, иностранных языков и психолого-педагогический факультет, где в основном готовят учителей начальных классов. Пользуется спросом факультет физической культуры, на котором будут учиться будущие тренеры, учителя физкультуры и ОБЖ.

Но некоторые выпускники до последнего не могут определиться с выбором. Поэтому в этом году в педвузе в качестве эксперимента решили ввести профконсультацию для нерешительных абитуриентов. Выпускники психолого-педагогического факультета и преподаватели ЧГПУ помогают молодым людям принять правильное решение в профессиональном выборе, при необходимости проводят профориентационные тесты, а иногда и просто помогают справиться с эмоциями как самим поступающим, так и их родителям…

Большой наплыв абитуриентов отмечают и в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова. На 4 июля здесь подано более 5 тысяч заявлений, на 1800 больше, чем в прошлом году. Всего же для приема поступающих по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам ординатуры вузу выделены 1582 бюджетных места. Как и в прошлые годы, популярны такие направления подготовки и специальности: строительство, информационная безопасность автоматизированных систем, лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация, юриспруденция и экономика, рассказали в приемной комиссии ЧувГУ.

НАПОМНИМ Каждый выпускник имеет право одновременно подать документы в пять вузов, и в каждом можно выбрать не более трех специальностей по всем формам обучения. У поступающих по баллам ЕГЭ на выбор около месяца: последний день подачи документов в большинстве учебных заведений — 26 июля.

Кстати, в числе подавших документы для поступления в университет есть и олимпиадники, и стобалльники. Последних на данный момент более 10, в их числе и выпускница чебоксарского лицея № 2 Ольга Васильева, сумевшая набрать на ЕГЭ максимальное количество баллов сразу по трем предметам (подробнее о ней и других стобалльниках «Советская Чувашия» расскажет в ближайших номерах).

Фото Олега Мальцева: По оценкам экспертов, все шансы попасть на бюджет есть у тех, кто выбрал ЕГЭ по информатике и естественно-научным предметам.