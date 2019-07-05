Стобалльников в Чувашии стало в полтора раза больше

Пока выпускники выбирают академии и университеты, республика подводит итоги основного этапа проведения ЕГЭ-2019. Правда, пока предварительные: на сегодня озвучены результаты экзаменов, прошедших в основные сроки, но ведь нужно еще учесть результаты испытаний в резервные дни и апелляций (когда участники экзаменов оспаривают баллы, полученные на ЕГЭ). Окончательные итоги станут известны до 17 июля, объяснили в Минобразования Чувашии.

По словам министра образования и молодежной политики республики Сергея Кудряшова, все экзамены прошли на достаточно высоком организационном уровне, без серьезных сбоев. Как и в предыдущие годы, самым востребованным предметом по выбору среди выпускников 11-х классов стало обществознание, его выбрали почти 42% участников ЕГЭ, на втором месте по популярности — физика, на третьем и четвертом — биология и химия.

«Итоги не демонстрируют никаких аномалий, сопоставимы с прошлыми годами, что говорит о стабильности в проведении экзаменов, — подчеркнул министр. И отметил, что результаты в регионе выше средних по России: — Если по стране нынче наблюдается небольшое снижение результатов по русскому языку и обществознанию, то в Чувашии по этим предметам итоги в среднем на 3 балла выше».

По сравнению с прошлым годом больше стало в республике школьников, получивших 80 и выше баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня и английскому языку. По мнению Сергея Владимировича, в первом случае это связано с реализацией Концепции развития математического образования в России (напомним, ее задача — вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире), а во втором — с тем, что школы активно готовятся к введению с 2022 года обязательного ЕГЭ по иностранным языкам.

Выросло число «отличных» работ по физике, химии, биологии, информатике и ИКТ, географии и литературе. 64 выпускника школ республики получили на ЕГЭ 100 баллов, тогда как в прошлом году стобалльников было на пару десятков меньше.

Но не обошлось нынче и без «двоек». Семь одиннадцатиклассников не преодолели минимальный порог по русскому языку, 186 выпускников — по математике. Исправить ситуацию они могли в резервные дни. Или — в дополнительный период, который пройдет осенью с 3 по 20 сентября. Немало ребят получили низкие баллы и на экзаменах по обществознанию, биологии, информатике и ИКТ, химии.

Нашлись и такие выпускники, кто рискнул пренебречь правилами сдачи ЕГЭ. По данным Минобразования Чувашии, в основной период проведения экзаменов из пунктов проведения ЕГЭ удалены 11 человек (в прошлом году — 9). Кто-то из нарушителей пронес в аудиторию шпаргалки и справочные материалы, а кто-то припрятал и сотовый телефон. Решением Государственной экзаменационной комиссии результаты ЕГЭ у этих молодых людей аннулированы без права пересдачи в текущем учебном году.

Кстати, за порядком на экзаменах следили строго: во всех пунктах проведения ЕГЭ было установлено видеонаблюдение. Четвертый год в республике работал собственный ситуационный центр на базе института образования (общественные наблюдатели следили за проведением экзамена на веб-портале видеотрансляций и, если замечали нарушения, связывались с ППЭ). Словом, шансов у тех, кто решил схитрить, а потом выйти сухим из воды, не было.

Фото Максима Васильева