Спортсмены из Чувашии успешно выступили на вторых Европейских играх

На коне и на бревне

Два представителя чувашской школы спортивной гимнастики успешно выступили на крупных международных турнирах.

На вторых Европейских играх отличился уже знакомый читателям «СЧ» Владислав Поляшов, а на первом юниорском первенстве мира — юная Елена Герасимова. Соревнования, кстати, проходили почти одновременно: первое — в Минске, второе — в венгерском городе Дьере.

На Европейских играх (их называют еще малой европейской Олимпиадой) Владислав Поляшов стал третьим в гимнастическом многоборье. По словам самого спортсмена, изначально он, в общем-то, рассчитывал на другие медали. «Приехал сюда за брусьями и за конем, но не получилось отобраться в финал в этих видах, — сообщил он журналистам. — В итоге — бронза в многоборье. Почти как на чемпионате Европы — туда я приехал за «золотом» на брусьях, а получилось, что стал третьим на коне».

С конем на этот раз, кстати, у Владислава не все заладилось. Но упущенные баллы он добрал в других видах многоборья, и в борьбе за победу уступил лишь двум именитым гимнастам, товарищу по команде Давиду Белявскому и украинцу Олегу Верняеву.

24-летний Поляшов, впрочем, тоже спортсмен титулованный — в его копилке медали Универсиады, чемпионатов мира и Европы. А вот 13-летняя Елена Герасимова на международной арене выступала впервые. Дебют ознаменовался двумя золотыми медалями — в командном многоборье и упражнениях на бревне и одной бронзовой — в вольных упражнениях.

«Я была абсолютно уверена в себе, так как должна была сделать свое дело, — рассказала гимнастка из Чувашии корреспонденту РИА «Новости». — О соперницах особо не думала, думала о себе и своей работе. В итоге все выполнила удачно». Елена также призналась, что результатом очень довольна, но есть еще над чем работать. «Я не попала в финалы в прыжке и на брусьях из-за того, что это мои слабые снаряды. Их надо подтягивать», — самокритично призналась она.

КСТАТИ МЕДАЛИ В КОПИЛКУ На Европейских играх сборная России уверенно выиграла общекомандный зачет, завоевав 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Помимо Владислава Поляшова, свой вклад в победу сборной внесли еще две спортсменки из Чувашии. В соревнованиях по самбо воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 10 по самбо и дзюдо Елена Бондарева завоевала «золото» в весовой категории до 48 кг. Еще одну медаль, бронзовую, получила Мария Кузнецова, выступавшая в соревнованиях по спортивной борьбе в весовой категории до 62 кг. Как сообщают в Минспорте Чувашии, Мария фактически дважды сумела запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Сначала — когда неожиданно России выделили квоту в этом весе для выступления на играх, а затем в конце утешительного поединка за бронзовую награду — на последних секундах наша спортсменка провела четырехбалльный бросок и решила исход схватки.

Фото sportgymrus.ru: На бревне у воспитанницы республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 6 была самая сложная программа. И Елена справилась с ней блестяще, с большим отрывом опередив конкуренток из США и Китая.