На въезде в деревню Сигачи Батыревского района установлена стела

Въездная стела установлена при въезде в деревню Сигачи Батыревского района. Она сооружена по инициативе старосты Николая Узюкина и молодых сельчан Сергея Васильева, Дениса и Федора Ляпкиных.

Средства на сооружение собраны из разных источников, в том числе из личных пожертвований. На стеле отображено наименование деревни на русском и чувашском языках, изображены также герб Сигачинского сельского поселения. Торжественная церемония открытия стелы прошла при большом стечении народа, в ней принял участие глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов. Активистам вручены благодарственные письма, народный фольклорный коллектив «Умарина» порадовал собравшихся песнями, сообщает пресс-служба районной администрации.

Подобную стелу установили и жители небольшого населенного пункта Сидели.