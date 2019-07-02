В Марий Эл собрались артисты финно-угорского мира

Десятки свадеб в одном селе

Идущие по воду девушки с коромыслами, бесчисленные народные песни и пляски, мини-подворья с угощениями на любой вкус и национальные костюмы не только на артистах, но и на простых деревенских жителях… А еще конкурс гармонистов, спортивные состязания, ряды ремесленников и старинное марийское подворье. Таким ярким, вкусным и шумным оказался международный фестиваль-конкурс национальных свадебных обрядов «Суан пайрем» («Свадебный праздник») в Марий Эл.

И станцуют, и накормят

Село Шоруньжа Моркинского района республики было выбрано для проведения праздника не случайно. Это поселение назвали в прошлом году культурной столицей финно-угорского мира 2019, потому сюда и съехалось 29 творческих коллективов финно-угорских народов и их соседей по Приволжскому федеральному округу. Всего 500 участников из Башкирии, Удмуртии, Коми, Чувашии, Нижегородской области и Пермского края, а также ансамбли из двенадцати районов Марий Эл.

«Приходите, мы будем выступать семнадцатым номером», — приглашает подойти к сцене художественный руководитель фольклорного ансамбля «Эрвий» Новоторъяльского района республики Роза Терехова. Обещает показать обряд сватовства и предлагает попробовать традиционные марийские трехслойные блины с кашей. На подворье поселка Килемары земляки Розы потчуют гостей брусникой, клюквой, пирогами и ватрушками с картошкой.

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Марийцы из Башкирии, фольклорный ансамбль «Ош пеледыш» Шаранского района республики, конечно же, тоже приехали с блинами. «Здесь вся финно-угорская диаспора. Мы хотим и на других посмотреть, и себя показать. Очень любим свои культуру, традиции, а в Башкирии у каждого района они разные, — рассказывает артистка Галина Ахметшина. — Мы, мари Шаранского района, отличаемся тем, что живем совместно с татарами, чувашами, и мелодии у нас другие, и блюда — более похожие на татарские. Но блины свои мы не забываем!»

Чувашские подворья (в Марий Эл приехали два наших коллектива) можно узнать издалека — по костюмам артистов и, конечно, национальным блюдам на столе. «Две ночи не спала, готовила», — говорит руководитель ансамбля «Уяв» из Чебоксар, профессор Зинаида Козлова, предлагая попробовать собственноручно приготовленные шартан и маленькие пирожки с творогом, характерные для верховых чувашей. Ее коллеги протягивают гостям чакат из творога, хлеб и пиво, а также учат отбивать самотканый холст, попадая в такт другим «работникам». Единственный фольклорный ансамбль Чебоксар на профессиональной основе, «Уяв» показал в Марий Эл свадебный обряд, исполнил рекрутскую песню саратовских чувашей, а также плясовые такмаки (частушки) всех трех чувашских этнических групп.

Глаз сразу выхватывает в толпе костюмы членов другого коллектива из Чувашии, фольклорного ансамбля «Пашъел» из Батыревского района. Наряд пенсионерки Галины Ивановой украшен не современными монетами, как это часто бывает, а серебром 18-19 веков с царскими профилями… «Говорят, все это можно поменять на восемь машин, но я не хочу», — весело объясняет женщина, вспоминая, как собирала свой костюм еще в 90-е для выступления на всемирном фестивале фольклорных коллективов в Киеве. Сегодня, как и раньше, подготовку к выступлениям приходится совмещать с работой в огороде. Но артистам это не в тягость. Тем более им есть, что показать — женщины еще помнят настоящие чувашские свадьбы, на которые бегали в детстве.

Международный масштаб в марийском селе

«Старинная марийская усадьба», — гласит табличка на воротах одного из деревенских дворов. Усадьба оказывается музеем, в котором воссозданы постройки «под старину», собраны утварь и одежда прежних лет… Проект интересен не только россиянам, но и иностранцам: финнам, немцам, эстонцам, японцам. Интересен настолько, что копию подобной усадьбы деревенские плотники возвели в Венгрии. И, наверное, во многом благодаря этому уголку истории Шоруньжу выбрали столицей финно-угорского мира.

«Тетя Зина», — представляется наш экскурсовод. Сразу же спохватывается и добавляет: «Младший научный сотрудник Зинаида Николаева». Все, что она рассказывает дальше — не история из учебников, а реальная жизнь ее односельчан. Вот эти конопляные мужские брюки, например, принадлежали когда-то одному из старейшин, мужчине по имени Кондраш. А вот это монисты самой тети Зины из монет и ракушек из Индийского океана, их подарила ей родная тетка. Вот такой головной убор марийских замужних женщин («шемакш») всю жизнь, не снимая, проносила бабушка Зинаиды, а вот такие полотенца до сих пор вешают в «красном углу» некоторые марийцы. Более того, часть мари по-прежнему молится своим богам в священных рощах.

КОНСТАНТИН ИВАНОВ, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл: «Шоруньжа является местом притяжения туристов, представителей финно-угорского мира. Здесь постоянно проводятся праздники, фестивали. И фестиваль свадебных обрядов, который мы видим сегодня – это одно из самых ярчайших событий культурной жизни Республики Марий Эл и культурной жизни финно-угорского мира. Неслучайно здесь столько гостей, их много не только сегодня, а каждый год. Волею судьбы Мишкинский район Башкортостана и Моркинский район Марий Эл — районы-побратимы. Можно сказать, что от нас столица финно-угорского мира не уезжает, она остается вместе с нами».

Посетители с удовольствием осматривают дом (звучит схоже с чувашским, «пюрт»), мастерскую (ее название лихо перевели на английский, как «workshop»), летнюю кухню и клети. «Нужно поклониться баньке», — командует тетя Зина, предупреждая о низкой двери и приглашая войти.

…В этот день в Шоруньже объявили культурную столицу финно-угорского мира-2020. Из трех кандидатов (эстонские Виру-Нигула и Кихну, а также село Мишкино в Башкирии) победителем был выбран последний.

Массаж под музыку

Марийцы умеют не только с размахом отдыхать, но и старательно трудиться. В этом смогли убедиться журналисты из 14 регионов России, для которых был организован четырехдневный пресс-тур по республике. Помимо праздничных площадок акулы пера посетили предприятия региона.

У сырного завода первым встречает гостей небольшое стадо коз, гуляющее по полю между фермой и заводом. Увидев чистеньких, беленьких коз, сразу мысленно ставишь сернурским фермерам «плюсик»: их продукцией детей кормить можно.

Положительные эмоции продолжаешь получать и внутри предприятия. Удивляет размах — переработка за сутки сорока тонн коровьего и десяти тонн козьего молока, и ассортимент — йогурты разных видов, масло, кефир, бесчисленные сыры и даже пирожные… Со словами «этот цех у кого-то вызовет слезы, у кого-то радость» журналистов приглашают в сыроподвал с 200 тоннами «головок» разных цветов — здесь сыры дозревают. Оказывается, они мало отличаются в рецептуре, главное отличие — в сроке созревания, от 20 дней до года.

В помещение с сырами с плесенью гостей не пускают — сорт капризен, в цех вхожи только два человека со всего предприятия. А вот новенький (всего год) цех нарезки для гостей открыт — но и тут контролер строго поглядывает на посторонних, боится, что в упаковку попадет мусор.

Вслед за сырами журналисты переходят к поставщицам сырья — козам. Умные животные разве что не доятся сами — они как раз выстроились в очередь перед доильными аппаратами. Ждут своей возможности пожевать корм и освободить под марийскую музыку отяжелевшие вымя. Тут же доярки делают им ручной массаж — просто райская жизнь!

Космические жидкости

Столь же продуманы и автоматизированы процессы еще на одном предприятии Марий Эл, выпускающем бытовую химию. Начав двадцать пять лет назад с одного продукта, сегодня здесь производят 60 тонн моющих составов за день. Для дома, офиса, больниц, детских садов, школ.

«Это космос!» — восклицают журналисты, увидев, как перемешивается в центрифуге содержимое будущих дезинфицирующих таблеток. Цеха предприятия действительно космически удивительные — это собственное производство тары, конвейеры, на которых разливаются жидкости и упаковываются салфетки, целая лаборатория, где проверяются на прочность те самые таблетки. «А можно выливать воду с жидкостью для мытья посуды в саду?», — интересуются журналисты. «Можно», — разрешают технологи, и начинают подробно объяснять тонкости составления рецептов. Жидкое мыло, к примеру, должно отмыть грязь, но в то же время хорошо смываться с рук и не убивать полезные микроорганизмы.

Получил письмо через десятилетия

«Папа написал это письмо своему отцу 6 июля 1941 года, но советская почта досталась неприятелю. Только через многие годы австриец, у которого оказался мешок писем, решил облегчить свою душу и стал искать адресатов. Так почти через 70 лет я получил весточку от отца Александра Николаевича Подбойкина. А нашли меня через программу «Жди меня» благодаря редкой фамилии», — рассказывает свою историю учитель ОБЖ Коркатовского лицея Моркинского района Марий Эл Валерий Подбойкин.

Оба школьных музея полны таких историй сельских жителей, тех, кто жил или живет рядом с сегодняшними учениками Коркатовского лицея. Один музей — этнографический, с одеждой и предметами быта прежних лет, второй — боевой славы, со стендами о героях района, списком участников Великой Отечественной войны, с оружием и личными вещами бойцов, некоторые из которых найдены местными поисковиками…

Такое же трепетное отношение к истории, традициям народа и родному языку характерно, пожалуй, для всех марийцев. Простой, но яркий пример тому — представители власти, каждый из которых на празднике в Шоруньже начинал свою речь с фраз на марийском языке. А вслед за ними на марийском говорили и гости, приехавшие из-за границы.

Фото Валерия Львова: Издалека членов фольклорного ансамбля «Эрвий» из Марий Эл можно принять за наших земляков. Вот и с флагом «Советской Чувашии» они фотографировались с большим удовольствием.