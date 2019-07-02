Пособие на ребенка в возрасте 1,5-3 лет в Чувашии составит 9226 рублей

Две темы, поднятые на «Прямой линии» Президента России, были обсуждены вчера на планерке в Доме правительства

Первая из этих тем — увеличение пособия на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Существовавшую с 1994 года норму о ежемесячном пособии в 50 рублей на малыша от 1,5 до 3 лет запланировано поднять до регионального прожиточного минимума ребенка. Получать эти детские пособия будут семьи, у которых среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет не более полутора или двух прожиточных минимумов взрослых.

Официально, отметим, вопрос по минимумам для пособий не утвержден, но, как сообщают в СМИ, в правительстве страны уже подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух прожиточных минимумов на человека.

Министр труда и социальной защиты республики Сергей Димитриев отметил на планерке, что сегодня в Чувашии около 22 тысяч семей имеют детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. «Из них порядка 12-13 тысяч семей, по нашим расчетам, будут иметь право получать детские пособия в размере величины прожиточного минимума», — сообщил он, добавив, что на эти цели дополнительно потребуется не менее 1,3 млрд рублей.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уточнил, что выплаты будут производиться с учетом адресности и нуждаемости. Он поручил проверить данные, «чтобы ошибок не было и неучтенных семей не оставалось». «Это очень хорошее решение для семей и родителей. Один миллиард триста миллионов рублей — это огромные инвестиции для того, чтобы дети учились, воспитывались, росли в одинаковых, равных условиях. Буквально в течение месяца-двух решение будет принято, затем будем работать по трансформации этих средств», — сказал руководитель республики.

СПРАВКА СЧ По данным Минтруда Чувашии, прожиточный минимум для детей за I квартал 2019 года установлен в размере 9226 рублей.

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, еще одной важной темой планерки стали проблемы рефинансирования ипотечных кредитов на 6% годовых. Этот вопрос также был поднят во время «Прямой линии» Владимира Путина — Президент России обратил внимание на то, что банки не хотят рефинансировать ранее выданную ипотеку по ставке 6%. Он назвал это ошибкой правительства: Минфин выделил недостаточно ресурсов для компенсации банкам на реализацию льготной ипотеки. По его словам, проблема уже решается, и дополнительные средства выделены.

Как сообщил руководитель Минтруда Чувашии, по прогнозу в 2019 году семейной ипотекой под 6% годовых воспользуется около 600 семей, потребность в привлечении дополнительного финансирования ожидается в пределах 255 млн рублей.

А Глава республики Михаил Игнатьев призвал руководителей банков не создавать волокиту, а помогать семьям в переоформлении кредитов, «чтобы лишние проценты они не платили».