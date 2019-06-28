Энергетики объявили конкурс для УК и ТСЖ

Добросовестные начинают и выигрывают

Бичом энергетической отрасли называет руководство холдинга «Т Плюс» проблему дебиторской задолженности, которая исчисляется многими десятками миллиардов рублей. Но с должниками борются не кнутом единым — в работе с потребителями энергетики охотно используют и пряники.

Конкурс — для компаний…

Уже стали традицией акции, проводимые энергокомпанией для клиентов — физических лиц, они помогают поощрять тех, кто добросовестно вносит деньги за тепло, и стимулировать неплательщиков рассчитаться с долгами. Нынче же филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» (агент ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору средств за потребленные тепловую энергию и горячую воду) объявил о старте акции для лучших управляющих компаний и лучших товариществ собственников жилья.

— Конкурс позволит нам поощрить организации, которые своевременно и в полном объеме исполняют свои платежные обязательства перед энергокомпанией, — сообщил директор филиала Вячеслав Зданович. — Комиссия, в состав которой входят наши представители,оценит участников по нескольким критериям. В их числе — уровень оснащенности обслуживаемых МКД общедомовыми приборами коммерческого учета, своевременная передача их показаний, регулярная оплата предоставляемых услуг, отсутствие задолженности и судебных споров с энергокомпанией и другие.

Выбор комиссии предстоит непростой. Лучшими будут признаны управляющая компания и товарищество собственников жилья, набравшие в своих категориях наибольшее количество баллов.

А призы — для жильцов

УК и ТСЖ есть за что побороться. Хотя, объявляя конкурс, энергетики надеются и на поддержку граждан, ибо призы в первую очередь рассчитаны на них. Победителей конкурса энергокомпания отметит сертификатами на благоустройство дворовых территорий — установку скамеек, спортивных снарядов, детских качелей и т.д. Так что, уважаемые горожане, смело требуйте наведения порядка в учете показаний потребления энергоресурсов, строгого соблюдения платежной дисциплины — и будет вам счастье.

Кроме того, отмечает руководство ЭнергосбыТа, критерии конкурса, направленные на повышение качества обслуживания многоквартирных домов, помогут УК и ТСЖ подготовиться к зиме. За теплым летом обязательно последуют холодные месяцы, и ЭнергосбыТ уже направил клиентам рекомендации по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Выполнение необходимых технических мероприятий позволит обеспечить комфортную температуру внутри зданий, а также сократить расход теплоносителя и платежи за услуги теплоснабжения.

Цыплят посчитают по осени — акция проходит с мая по октябрь 2019 года. Участие в ней могут принять УК и ТСЖ Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы, имеющие действующие договоры с «Т Плюс» на поставку энергоресурсов. Подробности акции можно узнать по телефонам в Чебоксарах — 8(8352) 36-73-27, в Новочебоксарске — 8(8352) 76-50-38.

Федоров, Осанов… Кто следующий?

И все же без темы кнута картина взаимоотношений энергокомпании с исполнителями коммунальных услуг оказалась бы неполной. Тем более, что прошлый месяц был полон событий, касающихся этой проблемы — выслушали приговор недобросовестные руководители управляющих компаний, которые, как утверждают энергетики, «уже который год собирают с населения наши деньги, но с нами не расплачиваются».

Верховный суд республики оставил в силе приговор Ленинского районного суда г. Чебоксары в отношении бывшего директора УК «Рябинка» Алексея Федорова, обвиняемого в причинении Т Плюс имущественного ущерба в размере 5,3 млн рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на 1 год и 6 месяцев.

Из материалов уголовного дела следует, что с июня 2014 г. по апрель 2016 г. средствами, полученными от населения за поставленную Т Плюс тепловую энергию, Федоров неправомерно распоряжался по собственному усмотрению. Например, направлял их на расчеты с другими контрагентами. В их числе были и организации, где он и учредители УК «Рябинка» входили в число руководителей. Энергокомпанией к экс-директору «Рябинки» предъявлен гражданский иск на всю сумму ущерба.

Вынесен приговор и бывшему директору МУП «УК ЖКХ в г. Новочебоксарске» Владимиру Осанову. С апреля 2015 г. по апрель 2016 г. он, согласно материалам уголовного дела, неправомерно распоряжался по собственному усмотрению средствами, полученными от населения за поставленную Т Плюс тепловую энергию. Направлял эти деньги не на расчеты с энергокомпанией, а на иные цели, в том числе оплату услуг подрядных организаций. Суд признал Осанова виновным в причинении Т Плюс ущерба в размере 25,7 млн рублей, бывший директор МУП получил 2 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил. Гражданский иск на сумму ущерба выделен в гражданское судопроизводство.

Кстати, в свое время руководитель МУП «УК ЖКХ в г. Новочебоксарске» громко заявлял, что заключил с филиалом Т Плюс договор о рассрочке погашения задолженности на десять лет. Но энергетики заявление опровергли — господин Осанов, мол, выдает желаемое за действительное. Для заключения мирового соглашения по крупным задолженностям (а в МУП «УК ЖКХ в г. Новочебоксарске» она тогда достигла 80 млн рублей) необходимо выполнить следующие условия: не задерживать текущие платежи и перевести все обслуживаемые им дома на прямые платежи. Ни того ни другого сделано не было…

Сейчас следственные органы расследуют еще несколько уголовных дел, возбужденных по заявлениям филиала энергокомпании. Их фигурантами являются руководители организаций, подозреваемые в хищении средств, собранных с населения за энергоресурсы. Поощряя добросовестные управляющие компании, энергетики не игнорируют недобросовестные — их руководители должны нести ответственность по закону.