27 июня — День молодежи

Сегодня вся Россия отмечает День молодежи!

От всей души хочу поздравить с праздником вас — молодежь Чувашии — самую ответственную, энергичную и движущую силу нашей республики!

Пусть ваши планы осуществляются, все задумки воплощаются в жизнь, все намеченные вершины будут покорены!

Будьте всегда ответственными и прогрессивными, не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед. Любите и уважайте свою Родину. Учитесь и работайте так, чтобы родители могли вами гордиться.

Пусть в ваших сердцах всегда будет место для милосердия и добра.

Желаю вам успеха, благополучия и мирного неба над головой!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев