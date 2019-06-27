25 июня в чебоксарских школах прошли выпускные вечера

Первый шаг во взрослую жизнь сделали более двух тысяч юношей и девушек.

«Начинается новый этап в вашей судьбе», — обратился к выпускникам городского лицея № 4 Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он пожелал молодым людям успехов в достижении поставленных целей и подчеркнул: необходимо иметь волю и характер для того, чтобы принимать в своей жизни правильные, взвешенные решения. Вместе с директором лицея Наталией Коноваловой Глава республики вручил золотые медали и аттестаты девяти отличившимся выпускницам. Эти девушки добились высоких результатов не только в учебе, но и в творческих конкурсах и олимпиадах. Михаил Игнатьев также поблагодарил учителей за выдержку и профессионализм, а пап и мам — за воспитание детей.

А затем с цветами и словами признательности педагогам вышли на сцену родители выпускников. «Спасибо учителям за то, что вложили в наших ребят все самое лучшее. Дети выросли. С одной стороны, это грустно, а с другой — радостно, — поделилась эмоциями мама одного из одиннадцатиклассников Камилла Моисеева. — Надеюсь, всех наших выпускников в будущем ждет светлая дорога и все у них получится!»

КСТАТИ Выпускные балы в школах Чувашии начались 21 июня и закончатся 29 июня. В этом году аттестаты зрелости получат более 6,1 тысячи выпускников.

У большинства лицеистов и лицеисток уже выстроены планы на будущее. Анна Корнева, например, собралась подавать документы в московский вуз. «Я училась на одни пятерки, окончила школу с золотой медалью, сдала на сто баллов ЕГЭ по русскому языку, — говорит она. — И я очень этому рада, хорошие оценки помогут мне поступить в университет».

Торжественная церемония вручения аттестатов прошла во вторник и в Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Председатель Кабинета министров республики Иван Моторин пожелал героям вечера успехов, веры в свои силы, трудолюбия и ответственного отношения к собственной судьбе. В этом году Кадетский корпус окончили 23 выпускника, двое из них вместе с аттестатами получили и золотые медали за успехи в учебе.

Ольга Ефимова

Фото cap.ru: Одиннадцатиклассники, закончившие в этом году чебоксарский лицей № 4, составили обращение к будущим выпускникам. Свою подпись под ним поставил и Глава Чувашии Михаил Игнатьев.