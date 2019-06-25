На фестиваль фейерверков «АСАМАТ» приехали команды из Бишкека, Москвы, Санкт-Петербурга и Сергиева Посада

Бишкек, Москва, Чебоксары, Санкт-Петербург, Сергиев Посад. Такова в этом году география участников международного фестиваля фейерверков «АСАМАТ».

В воскресенье пять команд выступили с визитками, посвященными 550-летию основания Чебоксар и 100-летию образования Чувашской автономной области. Оценить красоту пиротехнических шоу, как обычно, доверили не только специалистам, но и широкой публике — с учетом всех мнений, сообщили в Минэкономразвития Чувашии, и будет принято окончательное решение.

Профессиональное жюри с выбором определилось вчера после полудня: Гран-при, по мнению экспертов, достойны получить московские «Салюты лучших коллекций». А вот работу народного жюри решили продлить до вечера — чтобы как можно больше людей смогли отдать свой голос за самый красивый фейерверк. К моменту сдачи номера в печать в голосовании на сайте Минэкономразвития лидировали чебоксарцы, на втором месте шли москвичи…