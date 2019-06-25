В микрорайоне Соляное открылся детский сад

В любом новом микрорайоне с нетерпением ждут появления «социальной составляющей» — детских садов, школ, больниц… Поэтому для людей появление таких объектов — всегда настоящий праздник. Вдвойне радостным выдался День республики для обитателей микрорайона Соляное в Чебоксарах, ведь для ребятишек здесь открылся новый детский сад «Росинка».

Малышке Арине Афанасьевой всего год и пять месяцев. Ее мама Марина, осмотрев игровые и спортивную площадку садика, выносит вердикт: «Пока все нравится, но хочется взглянуть, что происходит внутри… Отправим ее в детский сад, и если меня возьмут на работу, будет здорово!»

Вика Иванова — девчушка постарше, ей уже три года. Мама девочки Ирина изрядно накаталась на общественном транспорте, довозя дочь с тремя пересадками до детского сада в районе ХБК. «Здесь, конечно, будет удобнее — вышел во двор, и все», — отмечает женщина.

Поздравляя детей и родителей с открытием детского сада, символично состоявшимся в День республики, Михаил Игнатьев напомнил: «На территории республики эффективно реализуется федеральная государственная программа по строительству детских садов. В этом году в Чувашии строится 17 детских садов на 3280 мест. Пятнадцать из них находятся в активной фазе строительства, два — на начальной стадии».

…В одной из групп свой первый день в садике проводили малыши старше года и трех месяцев. Как и положено, для начала с мамами и папами. «Спасибо за садик!» — начали было благодарить родители высоких гостей. «Это наша обязанность», — сказал Глава республики. На вопрос о школе ответил — не хочется давать ложных надежд, сначала по плану школа в Новом городе, а позже можно будет посмотреть на количество школьников в микрорайоне: «Будут дети, будет школа, правила игры такие!»

Фото Олега Мальцева: