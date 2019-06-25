300-килограммовый хуплу и фестиваль гармонистов

300-килограммовый хуплу и первый межрегиональный фестиваль гармонистов стали новшествами Всечувашского Акатуя, который состоялся Чебоксарах.

Всечувашский Акатуй в столице республики проходит не первый раз, и когда в его программу вносятся новые штрихи – это всегда радует. Как и полагается, гулял Акатуй широко, его площадки занимали и сцену перед Чувашским драмтеатром, и Красную площадь, и обширную территорию перед Монументом матери.

И все же Акатуй – праздник богатый на традиции. Нынешний не исключение. Так, сводный полуторатысячный хор (а это и почти тысячный детский хор Чувашии, и участники «Родников России», и приехавшие на Акатуй соплеменники) напомнил советский аналог Акатуя, праздник песни и труда. Помнится, сводные хоры были обязательными составляющими таких праздников. Да и песни сводный хор исполнил из репертуара той прошедшей эпохи: «Широка страна моя родная», «Вместе весело шагать», «Пусть всегда будет солнце». Гостям понравилось – подпевали хору все.

Фото Максима Васильева:

Конечно, были на празднике и национальная борьба на поясах «Керешу», и гостевые шатры, развернутые районами республики. Но что бросалось в глаза в отличие от прежних лет – множество гармонистов перед ними: веселые наигрыши, частушки, плясовые звучали почти у каждого шатра. Ведь нынче впервые в рамках Акатуя проходил межрегиональный фестиваль-конкурс «Играй, гармонь!» Как рассказали инициаторы (Дом дружбы народов и Минкультуры), в нем приняли участие 129 гармонистов из всех районов республики, а также из Самарской, Иркутской и Мурманской областей. Такой коленкор пришелся гармонистам по душе: они надеются, что фестиваль даст новую жизнь проходившему в девяностые годы конкурсу, и он снова возродится под патронажем какого-нибудь телеканала.

Официальная часть праздника проходила на сцене перед Чувашским драмтеатром. Начался он с традиционного хоровода. Но когда в него встали все роды и колена народа, приехавшие из 18 регионов, показалось, что им тесно на отгороженной территории. «Хоровод на асфальте проигрывает хороводу на широком лугу, нет величия», — проговорили стоявшие рядом мужчина и женщина в возрасте. Правда, импровизированные молодежные игры, праздник рождения ребенка сгладили впечатление, и были встречены бурными аплодисментами, а гимн древних землепашцев-чувашей «Алран кайми…» все в едином порыве прослушали стоя. «Это самый красивый праздник, — сказал Глава республики, приветствуя многочисленных гостей Акатуя. — Он вновь и вновь возвращает нас к истории нашего народа, приобщает к его традициям и непреходящим ценностям».

Изюминкой же нынешнего Акатуя стал гигантский хуплу – весом более 300 кг, и длиной в 30 м. Как рассказали инициаторы, хлебопёки республики пекли его несколько дней, а собрали в единый пирог 24 июня утром. Угоститься им смогли все желающие: «Замечательный хуплу, очень вкусный, не жирный, молодцы повара».

Фото Максима Васильева: