С наградой!

Указом Главы Чувашии от 17 июня 2019 года награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Жучков Евгений Петрович — член Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры, Семенов Владимир Валентинович — артист драмы — ведущий мастер сцены Чувашского государственного драматического театра имени К.В. Иванова;

Почетной грамотой Чувашской Республики Марушин Андрей Александрович — генеральный директор ООО «Континенталь», Алатырский район, Соскин Василий Николаевич — начальник слесарно-сварочного цеха № 4 службы директора по производству АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей»;

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный лесовод Чувашской Республики» Белякову Юрию Николаевичу — директору Алатырского лесничества;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Акимовой Галине Федоровне — заведующей Новоайбесинским сельским Домом культуры Алатырского района, Ефремовой Альбине Георгиевне — библиотекарю Починокбыбытьской сельской библиотеки Комсомольского района, Ишмуратовой Тамаре Васильевне — специалисту по организации мероприятий отдела межнациональных отношений Дома Дружбы народов учреждения «Дворец культуры тракторостроителей», Шакртову Валерию Николаевичу — хормейстеру народного хора Централизованной клубной системы Вурнарского района, Яковлевой Ирине Федоровне — преподавателю Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Александровой Регине Владимировне — контролеру качества выпускного участка цеха готовой продукции филиала АО «Лента» в городе Новочебоксарске, Ковалеву Сергею Владимировичу — начальнику механообрабатывающего цеха № 2 службы директора по производству АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», Миллину Николаю Александровичу — генеральному директору АО «ЛАМА», г. Чебоксары, Яковлевой Елене Николаевне — директору филиала АО «Лента» в городе Новочебоксарске;

«Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» Козлову Ивану Михайловичу — директору Центра занятости населения Красноармейского района, Смирновой Татьяне Геннадьевне — директору Комсомольского центра социального обслуживания населения;

«Заслуженный художник Чувашской Республики» Егорову Вячеславу Ильичу — члену Союза художников России, доценту Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета;

«Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Яковлеву Вадиму Павловичу — начальнику района электрических сетей Ядринского района электрических сетей Северного производственного отделения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «Чувашэнерго».