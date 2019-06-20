Житель Шумерли вернул найденный телефон хозяину, предварительно похитив с него деньги

Необычную кражу расследуют в Межмуниципальном отделе МВД России «Шумерлинский». Туда обратился житель Марий Эл, который трудится на территории района вахтовым методом.

На днях, возвращаясь к себе в общежитие немного под хмельком, мужчина потерял сотовый телефон. Обнаружив пропажу ранним утром, он сразу же набрал свой номер с другого аппарата. К несказанной радости рабочего на звонок ответил незнакомец и без долгих уговоров согласился вернуть мобильник владельцу. Договорились встретиться возле городского вокзала. Получив свой сотовый назад в целости и сохранности, потерпевший в знак благодарности повел мужчину в кафе — угостил стопкой водки с закуской. А через день обратил внимание, что на его банковском счете, к которому имелся доступ с мобильного устройства, не хватает 8000 рублей.

Из выписки, предоставленной кредитным учреждением, приезжий узнал, что как раз тогда, когда его телефон находился в чужих руках, деньги со счета были переведены на банковскую карту неизвестного ему человека. Логику злоумышленника оперативники надеются выяснить, разыскав этого «наполовину честного» товарища…