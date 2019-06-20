Египтянин обманывал соотечественников, обещая устроить их в вуз

В Египте профессия врача считается одной из самых престижных и высокооплачиваемых. Поэтому получить соответствующее образование мечтают многие. 39-летний гражданин этого государства организовал целый бизнес на «помощи» землякам. В девяностые годы мужчина окончил медицинский вуз в Волгограде и уверял сограждан, что располагает возможностью «устроить» поступление в учебное заведение и им. Обещал также договориться насчет более комфортного, чем у остальных студентов, размещения в общежитии. За услуги египтянин просил «по-свойски» — порядка 8000 долларов, после чего будущим врачам оставалось только паковать чемоданы и готовиться к путешествию в далекую и загадочную Россию. Вместе со своими подопечными предприимчивый фармацевт прилетал в Москву, сопровождал их до Чебоксар, где абитуриентам якобы предстояло пройти курс обучения русскому языку. Разместив прибывших в общежитии либо где-то еще, «проводник» исчезал из их поля зрения, считая, по-видимому, свою миссию выполненной. Пострадавшие стали обращаться в полицию.

На помощь растерянным, плохо говорящим по-русски представителям Арабской Республики пришли сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии. Как рассказал заместитель начальника отдела УУР Алексей Иванов, оперативники установили полные данные предполагаемого злоумышленника и тот факт, что мужчина не покинул территорию России. По полученным сведениям, он проживал на съемной квартире в Москве, куда выехала оперативная группа.

Сыщики прибыли вовремя: в ближайшее время гражданин Египта собирался сменить адрес. Но, конечно же, не на тот, который ему предложили чувашские стражи порядка. По ходатайству следствия и решению суда иностранец был арестован. Он подозревается в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Местонахождение денег, обманом похищенных у потерпевших, предстоит установить в ходе расследования уголовного дела.