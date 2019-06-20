«Газпром»: работа на благо России

Масштабные проекты в интересах стабильного развития страны

«Газпром» — одна из ведущих энергетических компаний мира, становой хребет российской экономики. Реализуя свои стратегические задачи, компания вносит значительный вклад в экономическое благополучие и энергетическую безопасность всей страны.

В 2018 году в России было добыто 725 млрд куб. м газа. Около 70% этого объема произвели предприятия Группы «Газпром». Компания увеличила добычу газа на 5,6% — до 498,7 млрд куб. м. Экспорт вырос на 3,8% и достиг 201,9 млрд куб. м.

На «Газпром» возложены важные социальные функции, такие как гарантированное газоснабжение населения и масштабная газификация регионов РФ. В 2018 году компания поставила российским потребителям 239,7 млрд куб. м газа, превысив предыдущий показатель на 4,3%. Средний уровень газификации за 2005-2018 годы благодаря усилиям «Газпрома» вырос с 53,3% до 68,6%. Основная работа была направлена на подключение сельских территорий. Их газификация выросла в 1,7 раза.

Повышение энергобезопасности России не ограничивается традиционными трубопроводными поставками. В начале 2019 года в Калининградской области были введены в эксплуатацию терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». Раньше регион мог получать газ только по газопроводу «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград». Теперь появилась возможность доставки газа в сжиженном виде по морю, минуя транзитные страны. Это значительно укрепило энергобезопасность самого западного региона страны.

«Газпром» является драйвером развития газомоторной отрасли. Газомоторное топливо — это экологичная альтернатива бензину и дизельному топливу. И, что особенно важно, альтернатива экономичная — метан стоит в три раза дешевле. Из года в год спрос на него растет, и компания интенсивно развивает газозаправочную инфраструктуру. Сеть «Газпрома» уже насчитывает более 300 объектов, а в этом году будет построено еще четыре десятка.

Компания обеспечивает заказами целый ряд отраслей промышленности, стимулируя в первую очередь производство высокотехнологичной продукции. Особое внимание уделяется импортозамещению. В интересах «Газпрома» российские производители освоили выпуск свыше полутора тысяч видов современного оборудования, зачастую «на голову» превосходящего зарубежные аналоги.

Такую стержневую поддержку российской промышленности обеспечивают крупнейшие проекты «Газпрома». Например, в Арктике, где на полуострове Ямал, в богатейшем углеводородами регионе, компания формирует новый, ключевой центр газодобычи. Он гарантирует стабильную добычу голубого топлива более чем на сто лет. Новые газовые центры создаются и на востоке страны, где энергоресурсы необходимы для ускорения социально-экономического развития территорий.

«Газпром» продолжает укреплять позиции на внешних рынках. Строятся два крупных газопровода — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Эти проекты помогут Европе покрыть будущий дефицит в газовом балансе. Параллельно «Газпром» выходит с трубопроводным газом на китайский рынок, где спрос на газ растет гигантскими темпами. Поставки начнутся уже 1 декабря. Газопровод «Сила Сибири» практически готов. Важно, что эта магистраль одновременно позволит газифицировать дальневосточные регионы России.

Большое внимание компания уделяет развитию подрастающего поколения. Основной проект здесь — «Газпром — детям». По всей стране создаются спортивные комплексы, стадионы, многофункциональные площадки. На построенных объектах уже занимаются более 100 тыс. детей и подростков.

В текущем году «Газпром» планирует выплатить рекордные дивиденды: 393 миллиарда рублей — больше, чем любая другая российская компания. Половина этих средств предназначена для российского бюджета. Утверждение размера дивидендов и многие другие важные для работы компании решения будут приниматься на ежегодном собрании акционеров «Газпрома», которое пройдет 28 июня.