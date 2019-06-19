В Чебоксарах объявлен конкурс на сочинение гимна в честь 550-летия города

В преддверии юбилея города Управление культуры и развития туризма администрации Чебоксар совместно с радиостанцией «Русское радио» пригласило поэтов и композиторов принять участие в конкурсе на сочинение гимна 550-летия города Чебоксары.

По положению конкурса, в нем может принять участие любой желающий, без ограничений возраста и места жительства. Правда, поэтам и композиторам до 18 лет потребуется письменное разрешение родителей, а прописка сочинителей юбилейного гимна все же должна быть в республике. Главную песню юбилея может представить на конкурс как одиночка, так и дружный коллектив.

Сочинения начали принимать с 1 июня и продолжат этот прием до 15 июля. Опусы о любви к Чебоксарам на русском языке и длительностью не более 4 минут могут быть в любом жанре и для любого состава исполнителей. Победителя выберут сложением голосов жюри (за ним приоритет в 60%) и народного голосования на сайте «Открытый город» (40%). Работа жюри продолжится до 23 июля, время голосования на сайте — с 1 по 10 августа. Имя победителя станет известно 12 августа. А 25 числа этого же месяца гимн будет исполнен перед зрителями.

Главный приз назначен в размере 200 тысяч рублей.