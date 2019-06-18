Министр спорта Чувашии Михаил Богаратов прокомментировал заявление антидопингового агентства

Тридцать три спортсмена Чувашии подозреваются в употреблении допинга. Информация об этом появилась в понедельник, 17 июня, на официальном сайте РУСАДА (Русское антидопинговое агентство). Как говорится в сообщении, в результате проверок, проведенных с июня 2017 по июнь 2019 года, отдел расследований РУСАДА выявил факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ республики.

Открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил планируют в отношении 17 легкоатлетов, пяти велосипедистов, троих самбистов, двух биатлонистов, а также четырех представителей бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спортивной гимнастики (по одному человеку) и двух паралимпийцев из Чувашии.

В тот же день на ситуацию отреагировали в Министерстве физической культуры и спорта республики.

«Если какие-то новые факты будут выявлены, то, естественно, будем обсуждать и принимать меры. Мы открыты для всех проверок. Со своей стороны мы готовы предоставить любую информацию по этим спортсменам и оказывать любую помощь по расследованию этих антидопинговых дел», — прокомментировал в вечернем эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии министр физической культуры и спорта республики Михаил Богаратов.

Он также отметил, что сегодня утром, во вторник, в министерстве для обсуждения ситуации собрали всех директоров спортивных школ республики.