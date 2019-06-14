С наградой!

Указом Главы Чувашии от 7 июня 2019 года Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Иванов Эдуард Александрович — заместитель управляющего ООО «ДИЗАЙН», г. Чебоксары, Суслина Валентина Андреевна — заместитель директора ООО «Издательский дом «Наследие», г. Чебоксары.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Печникову Анатолию Александровичу — хормейстеру Икковского дома творчества Сирмапосинского сельского поселения МБУ «Централизованная клубная система» Чебоксарского района;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Макаровой Анне Валериевне — оператору по уходу за животными филиала ООО «Авангард» «Цивильский бекон»;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Юдину Ивану Васильевичу — главному инженеру ООО «ДСК», г. Новочебоксарск;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Енейкиной Галине Леонидовне — учителю Байдеряковской основной общеобразовательной школы Яльчикского района, Иванову Ивану Михайловичу — учителю Шоркистринской средней общеобразовательной школы Урмарского района, Кулясовой Клавдии Викторовне — учителю Напольновской средней общеобразовательной школы Порецкого района.

Знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» награждены Алексеева Лариса Николаевна, мать пятерых детей, г. Чебоксары, Сядайкина Лариса Валериевна, мать пятерых детей, Красночетайский район, Федорова Елена Васильевна, мать пятерых детей, Янтиковский район.