Пресс-тур в Ибресинское райпо

Чувашпотребсоюз совместно с Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, Союзом журналистов Чувашской Республики провел очередной, 19-й по счету, пресс-тур для средств массовой информации.

На примере Ибресинского райпо главным редакторам, журналистам республиканских и районных изданий продемонстрировали, как развивается потребительская кооперация, какие внедряются инновационные проекты. В ходе выездного семинара его участники посетили объекты торговли, общественного питания, заготовок, производства, побывали в редакции районной газеты «За победу», местном этнографическом музее под открытым небом.

«Подобные встречи позволяют журналистам изнутри ознакомиться с деятельностью предприятий потребительской кооперации, которые вносят весомый вклад в развитие сельских территорий», — отметил председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.