Электрик из Чебоксар обыграл знатоков в «Что? Где? Когда?»

Очередная телевизионная викторина «Что? Где? Когда?» принесла победу электрику из Чебоксар Павлу Соколову.

Знатоки не смогли отгадать предмет, описанный в статье журналиста Сергея Кастальского: «Мог бы с успехом заменить два съезда КПСС, один чемпионат мира по хоккею, а также месячную норму кефира. Этот герой открыл советскому народу проход в виртуальную реальность. Его нельзя победить, а с глаз долой его не уберешь».

В качестве вариантов ответа игроки предлагали календарь, портрет, радио, журнал, но в итоге был назван телевизор. Оказалось, что равнозначен по стоимости 30 бутылкам кефира и заставляет забыть обо всем (открывает новую реальность) кубик Рубика.

Благодаря вопросу чебоксарского электрика телезрители получили девятое очко, но победу все же одержали знатоки. Напомним, в декабре 2017 года «СЧ» писала об участии в передаче учителя английского языка чебоксарской школы № 18 Ольги Тихоновой. Ее вопрос о фонендоскопе стал тогда решающим — зрители победили в финале игры.