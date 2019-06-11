С 1 июля электричество подорожает на 6 копеек, газ — на 10

А льготы на лекарства сохранятся

Это будет вторая в нынешнем году индексация. В январе она была связана с повышением НДС, вторая индексация — по сути традиционная, что обычно происходит в середине лета. По данным руководителя республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Марины Кадиловой, в среднем тарифы по республике повысятся на 2%, столько же составит предельно допустимое отклонение от среднего показателя. Таким образом, максимальное изменение размера платы во втором полугодии ограничивается индексом 4%.

В 253 муниципалитетах рост произойдет в пределах 2%, в 36 — до 4%, а в 7 муниципальных образованиях — выше данного показателя. Естественно, жители ряда муниципалитетов испытывают дискомфорт, поэтому с ними проводятся встречи представителей и тарифной службы, и Минстроя, сказала Марина Витальевна. Данная разница допускается законодательством. Основанием для этого является реализация инвестиционных программ по повышению надежности и качества услуг ЖКХ.

Стоимость основных тарифов повысится вроде бы малозаметно, но все равно это повышение, а не снижение. Электроэнергия с 1 июля для горожан будет стоить 3,36 руб. за киловатт — на 6 коп. дороже по сравнению с январем. Тариф на природный газ составит 5,72 руб. — повышение на 10 коп. Не остался на месте и тариф на сбор, вывоз и утилизацию мусора. Нынешний размер платы вырастет на 0,6%.

Под особым контролем должна быть выплата субсидий на оплату тарифов ЖКХ. Это касается тех, кто находится за чертой бедности, сказал Глава республики Михаил Игнатьев, и не надо стесняться называть их так, а не просто малоимущими. «Среди министров таковых нет, среди сидящих в этом зале таковых нет, поэтому следует обращаться к нуждающимся гражданам, растолковывать ситуацию», — подчеркнул он. Примечательно, что выплата субсидий теперь носит не заявительный, а выявительный характер.

Вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Викторов доложил об организации обеспечения лекарствами льготников. На 2019 год из федерального бюджета на эти цели выделено 254,3 млн рублей. На оказание бесплатной медицинской помощи из бюджета Чувашии выделяется 393,9 млн рублей.

Михаил Игнатьев также рассказал о встречах с рядом федеральных министров и представителями крупного бизнеса.