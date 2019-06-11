В Заволжье стартовал «МолГород–2019»

Идеи молодых как основа будущего

Левый берег Волги снова превратился в «палаточное государство». На базе отдыха «Буревестник» собралась самая активная и целеустремленная молодежь из разных уголков Чувашии, чтобы предлагать и обсуждать свои креативные идеи. В этом году «жителями» «МолГорода» стали около 800 человек. Студенты рады, что каникулы проводят с пользой.

— Я на «МолГороде» уже в третий раз. С каждым годом форум развивается, появляются новые площадки. Для меня это объединение нашей семьи институтской, знакомство с новыми людьми с такими же интересами, как и у тебя. И учишься чему-то новому не только у экспертов, которые приезжают, а именно у этих людей, — признается Андрей Васильев, студент 3 курса Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета.

ЦИФРА: Более 1200 молодых людей из 23 регионов России и 13 стран мира, 800 экспертов, представляющих законодательную и исполнительную власть, СМИ, бизнес, лидеров НКО приняли участие в форуме «МолГород» за 11 лет.

Ежегодно на торжественное открытие «МолГорода» приезжает Глава Чувашии. Михаил Игнатьев пожелал молодежи успехов и сказал, что ждет от нее смелых новаторских идей. «Будьте всегда талантливы, будьте всегда способными. Это наша Россия, это наша земля, это наш «МолГород»!»

После официальной части Михаил Игнатьев в качестве эксперта выступил на площадке «Диалог на равных». Участников встречи интересовали вопросы организации детской неотложной помощи, содействия трудоустройству лиц без определенного места жительства и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развития интеллектуальных клубов и сообществ, поддержки активной молодежи в районах республики.

Каждый день на «МолГороде» расписан буквально по минутам. За пять дней, а именно столько длится форум, — десятки мастер-классов, лекций и творческих встреч с профессионалами. Одним из экспертов форума станет, например, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

КСТАТИ День России на молодежном форуме отметят по особой программе. Сначала парням и девушкам напомнят историю российского герба и флага. А затем состоится флэшмоб — подняв огромный флаг-триколор участники «МолГорода» вместе споют гимн страны. Репетиция шествия с флагом, между прочим, здесь уже была — перед началом футбольного матча Россия — Сан Марино (завершившегося, как известно, со счетом 9:0), в «МолГороде» «линией» пронесли большой триколор.

Молодые предприниматели, политики, ученые, журналисты и волонтеры должны получить такой заряд интеллектуальной энергии, которого хватит для запуска их инноваций в жизнь.

Главная тема в этом году — 550-летие Чебоксар. Форумчане будут говорить о национальных проектах, культуре, творчестве и добровольчестве, разработают свои предложения к празднованию юбилея города. Молодежь ожидает насыщенная программа на пяти образовательных площадках: «Карьера и трудоустройство», «Мой город Чебоксары», «Культура и творчество», «Гражданская активность» и «Развитие малого предпринимательства». Вторая половина дня будет посвящена профильным мастер-классам: «Креатив и юмор», «Медиа и журналистика», «Живи танцем», «Театральная мастерская», «Спасти может каждый», «Проекты для нашего города», «Волонтеры #Чебоксары 550».

СТАНИСЛАВ ТРОФИМОВ, директор форума «МолГород», начальник отдела молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары: «В этом году мы пошли на новые корректировки и у нас теперь три ступеньки образовательной программы: первое — это ежедневные лекции, они будут начинаться с пленарной встречи, когда участники встречаются с основным спикером дня. Затем мы встречаемся на пяти площадках — они более серьезные по сравнению с тем, что будет после обеда. До обеда мы обсуждаем глобальные темы, в которые молодежь должна погружаться, — это и развитие молодежного предпринимательства, и развитие города. Фишка этого года — больше практической деятельности на совершенно новых площадках, которые мы в этом году впервые внедряем. Это, например, КВН, где молодежь будет учиться выступать, писать шутки, соединять их, а в заключительный день мы проведем фестиваль КВН. Тот опыт, который получат здесь, молодые люди смогут реализовать в дальнейшем».

«Я последний раз была здесь в позапрошлом году. Намного лучше, я бы сказала, потому что тогда была дождливая погода, вообще очень классно, особенно там, где «читалочка» — библиотека и мастер-классы по театралке, там прикольно, мне нравится!» — поделилась впечатлениями София Николаева, студентка 3 курса Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. — Cейчас на нашей площадке будет выступать Леонид Черкесов — будем обсуждать вопросы ЖКХ, строительства дорог, а также, как стать бизнесменом».

Учеба учебой, но самое интересное все-таки разворачивается под соснами — в палаточном лагере. Каша на костре, консервы и любимая каждым форумчанином сгущенка. Но прежде чем съесть обед, его нужно еще приготовить. Для начала найти и нарубить дрова, потом развести огонь и только после сварить первое, второе и чай. Близость к природе придает атмосфере форума романтики, считают Олеся Федорова и Аня Арсентьева, приехавшие на форум из Траковской школы Красноармейского района: «Мы здесь в первый раз. Нам очень нравится жить в палатке, очень прикольно, только бывают пауки, другие насекомые, и еще мы иногда скатываемся, так как живем на склоне, а так нам очень нравится, атмосфера — класс. Хотим клево провести время, потусить на дискотеках и научиться чему-то новому, крутому!»

Организаторы надеются, что «МолГород» поможет, в первую очередь, личностному развитию ребят. В списках контактов появятся новые друзья, в жизни — новые цели, а в сознании, конечно же, новые смыслы. Яркие летние дни на молодежном форуме — это трамплин для достижения новых высот. Двигаться только вперед — девиз каждого, кто приехал на «МолГород»!

Фото gov.cap.ru: Атмосфера «МолГорода» располагает к открытому диалогу и дает возможность молодежи напрямую общаться с представителями власти.