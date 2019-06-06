Екатерина Ишова одержала победу на Кубке России по легкой атлетике

Воспитанница чувашской школы легкой атлетики, уроженка Вурнарского района Екатерина Ишова одержала победу на Кубке России в Краснодарском крае.

Как сообщили в Минспорта Чувашии, соревнования ведущих спортсменов страны проходили в Сочи и Адлере в конце мая.

Основная борьба развернулась на сочинском стадионе имени Славы Метревели, лучших метателей определили на территории адлерского спортивного комплекса «Юность». Здесь были разыграны медали в гладком беге, беге с барьерами и препятствиями, прыжках с шестом и прыжках в длину, тройном прыжке, эстафете, метании копья и молота, толкании ядра.

Отрадно отметить, что наша бегунья, мастер спорта России международного класса Екатерина Ишова, выступавшая за Чувашию и Московскую область, показала лучший результат в беге на 5 км. Ее время — 16:15:18. Финишировавшая второй Людмила Лебедева, представлявшая Москву и Марий Эл, отстала от нашей землячки более чем на две секунды. Замкнувшая тройку лидеров Елена Седова (Московская и Новосибирская области) уступила ей более трех секунд.

Фото cap.ru: Впереди у Екатерины Ишовой (№ 378) — бег на 3000 м на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Жуковском Московской области.