Сергей Артамонов обсудил с Ириной Письменской вопросы кредитования аграриев республики

Заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов провел рабочую встречу с директором Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ириной Письменской. В ходе встречи обсуждалась работа филиала по кредитованию сельхозтоваропроизводителей, а также финансовая поддержка проведения сезонных работ.

По словам Ирины Николаевны, сегодня Россельхозбанк является ключевой кредитной организацией, оказывающей поддержку аграриям Чувашии в проведении сезонных полевых работ. Порядка 80% кредитов, предоставленных Чувашским филиалом Россельхозбанка в 2019 году на проведение сезонных работ, оформлено по льготным ставкам в рамках Постановления Правительства РФ №1528 от 29 декабря 2016 г.

В текущем году на кредитование сезонных работ филиалом выдано порядка 250 млн. рублей, около 60 млн. рублей выдано на приобретение техники. На рассмотрении в филиале находятся заявки аграриев на сумму более 120 млн рублей на сезонные работы, приобретение техники и племенного скота.

«Основные наши клиенты в сфере агропромышленного комплекса Чувашии – предприятия малого и среднего бизнеса, — говорит директор филиала Россельхозбанка Ирина Письменская. – 80% крестьянских фермерских хозяйств региона – это наши клиенты. В соответствии с действующим сейчас механизмом поддержки, получателями льготных кредитов могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, КФХ, осуществляющие производство, первичную и/или последующую переработку сельскохозяйственной продукции, а также ее реализацию. Все они имеют возможность получить финансирование в банке по льготной ставке».

«Россельхозбанк успешно использует механизм выдачи аграриям республики кредитов с господдержкой, – отметил Сергей Артамонов. – В текущем году в связи с гибелью озимых зерновых культур значительно возросла нагрузка на яровой сев. При этом темп текущей посевной опережает прошлогодний показатель».