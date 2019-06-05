Руководство Чувашского филиала Россельхозбанка и отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов провели встречу по вопросам реализации социального проекта

В Чувашском филиале Россельхозбанка прошла встреча руководства Банка и представителей регионального подразделения ВОРДИ — Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. На совещании обсуждались возможности сотрудничества в продвижении социального проекта банка — платежной карты «ВОРДИ», которая позволяет помочь детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет.

«С этого года Россельхозбанк активно предлагает всем своим клиентам, интересующимся темой благотворительности карту «ВОРДИ», — отметила заместитель директора Чувашского филиала Светлана Павлова. – Мы надеемся, что таким образом сможем внести свою лепту в дело помощи людям с ограниченными возможностями, вернуть многих из них к активной полноценной жизни. При совершении операций по карте Банк за счет своих комиссионных доходов переводит 0,7% от суммы каждой покупки на счет благотворительной организации. При этом учитывается, из какого региона поступил платеж: деньги от операций клиентов филиала будут направлены в адрес тех, кто нуждается в помощи в Чувашской Республике».

Карта «Россельхозбанк-ВОРДИ» является кобейджинговой, то есть выпускается на базе двух платежных систем – российской «Мир» и японской JCB, поэтому принимается к оплате как в России, так и за рубежом, а также позволяет пользоваться специальными скидками и предложениями от обеих платежных систем. Кроме того, обладатели карты получают возможность участия в программе лояльности «Урожай» Россельхозбанка, а значит получать бонусные баллы за все совершаемые покупки.

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