Марина Карпенко, председатель Пермской краевой организации Общероссийского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства

«По долгу службы бывала во многих регионах. В Чувашии мы увидели динамично развивающуюся многогранную потребительскую кооперацию. Как будто попали в сказку. И в самом Чувашпотребсоюзе, и во всех потребительских обществах, где мы побывали, работают слаженные команды профессионалов. Знали, что у вас прекрасные результаты, но не ожидали увидеть то, что в итоге увидели: современные технологии, высокую культуру обслуживания. Каждый работник находится на своем месте, работает с душой, на результат».