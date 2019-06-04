Центральная городская больница откроет двери в конце года

Новые лаборатории и большая парковка

Центральная городская больница будет сдана в конце года, сообщили строители Главе республики Михаилу Игнатьеву и вице-премьеру, министру здравоохранения Владимиру Викторову во время их визита на строящийся объект.

Возведение новой многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы на проспекте Ленина проходит достаточно успешно. Техническая готовность здания оценивается подрядчиком в 60%. Рабочие уже приступили к внутренней отделке. В августе-сентябре для поликлиники планируются закупка и поставка медицинского оборудования и мебели.Очень важно, что рядом с поликлиникой в центре города предусмотрена большая парковка: строители учли замечание Михаила Игнатьева по ее размеру и увеличили вместимость стоянки до 100 машин.

Реконструкция Городской детской больницы № 2 также идет полным ходом и радует жителей республики. Ведь там лечатся не только юные чебоксарцы, но и жители районов. По словам главного врача Городской детской больницы № 2 Натальи Маловой, в новом 3-этажном корпусе маленьким пациентам и их родителям будет комфортнее лечиться, а врачам — работать. Площади стационара увеличатся почти на 5 тыс. кв. метров, с существующим зданием пристрой будет соединен теплым переходом.

На освободившихся площадях появятся современная реанимационная служба, несколько новых лабораторий, которые позволят быстрее и точнее определять, какой инфекционный возбудитель поселился в организме ребенка. Уже завершены работы по устройству фундаментов, стен подвала, выполняются работы по монтажу каркаса здания.

Глава республики отметил, что внешний вид нового корпуса должен быть выполнен в едином стиле с уже существующим зданием, фасад которого ремонтируется. Строительная компания, с которой был заключен государственный контракт (ООО «Тепло в доме»), сорвала свои обязательства, выполнив только часть ремонтных работ. Контракт с ней расторгли, и включили в реестр недобросовестных поставщиков. В начале июня будут проведены новые торги по ремонту фасада больницы.