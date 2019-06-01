Дошколята вышли на парад

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Самолет с гостями уже приземлился, заканчиваем прогон!», — разнеслось над площадью у Кадетского сквера. Вмиг колонны заняли исходные позиции и приготовились к параду. И хотя состояли они в значительной мере из стройных кадетов и юнармейцев, называлось событие парадом дошколят. Они наравне со старшими товарищами приготовились к маршу.
Этот известный городской проект с участием воспитанников дошкольных учреждений и юнармейцев Чебоксар стал победителем V1 Всероссийского конкурса в области событийного туризма в номинации «Событие патриотической и гражданской направленности». И вот теперь в рамках благотворительной акции его участники должны были подтвердить свой высокий статус перед гостями.

Вскоре гости появились, пройдя через каре ребят в национальных чувашских костюмах. Аплодисментами приветствовали продюсера документальных проектов АО «Первый канал. Всемирная сеть» Дарью Хубову, ведущую программы «Доброе утро» Марину Ким, летчика-космонавта, Героя России, председателя Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслава Сивко, летчика-космонавта, Героя России Федора Юрчихина.

«Мы приехали, чтобы вместе с вами порадоваться замечательному празднику, Дню защиты детей, — сказал Вячеслав Сивко. — А также воочию увидеть Чувашский кадетский корпус, замечательное образовательное учреждение, из стен которого выйдут настоящие граждане России». Федор Юрчихин отметил, что это не первый его визит «в ваш замечательный город», в республику, давшую миру Андрияна Николаева. «Старайтесь всегда быть первыми», — посоветовал он ребятам.

Гостей приветствовала Дарья Хубова. Она тоже в определенном смысле не новичок для Чувашии – знакомится с архивами республики в части поиска фронтовых писем. Как она рассказала в интервью для нашей газеты, в апреле этого года открылся телеканал «Победа», который начинает проект сродни «Бессмертному полку». Только это будут «Бессмертные письма» с фронта, которые будут зачитываться в эфире. «Мы начали этот проект в вашей республике, чтобы приобщить к нему не только детей, но и всех граждан, — сказала Дарья. – Для нас девиз акции «Стань первым!» означает посыл всем прийти в архивы, спросить у родных о предках, участвовавших в войне». Настоящий, не экранный позитив излучала и Марина Ким.

Парад начался выступления барабанщицы. А прохождение колонн открыли учащиеся Чувашского кадетского корпуса. Следом чеканным шагом прошли герои дня – дошколята. Правда, для стройности колонн им были приданы более старшие ребята, но ни один детсадовский воспитанник не сбился с ноги. Эти колоны представляли десантников, морскую пехоту, МЧС. Отдавая дань памяти героям, промаршировала колонна в форме солдат Великой Отечественной… Затем строем прошли колонны юнармейцев школ города. Настоящий бойцовский мастер-класс показали воспитанники Детской полицейской академии, да такой, что и взрослые десантники могли бы позавидовать.

Многочисленные горожане с удовольствием посмотрели праздничный концерт. Свои экспозиции развернули представители республиканского отделения ДОСААФ, Чебоксарского аэроклуба во главе с подполковником в отставке, десантником, прошедшим не одну «горячую точку» Вячеславом Антоновым. На отдельном столе разложили трофеи времен войны поисковики. Затем Вячеслав Сивко и Федор Юрчихин провели встречу с кадетами и ответили на их вопросы.

…День защиты детей придуман, чтобы напомнить всем нам, взрослым, о святой обязанности защищать подрастающее поколение. А на таких военно-патриотических мероприятиях дети учатся быть настоящими защитниками Родины, патриотами своей страны.

 

Фото Олега Мальцева

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Опубликовано: 1 июня 2019 г.


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