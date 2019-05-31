Елена Томинина, главный нарколог Приволжского федерального округа:

«Чувашия всегда подхватывает новые идеи, предлагаемые для реализации Минздравом России. Это и новые технологии профилактической работы, в том числе и с несовершеннолетними, и новые веяния в лабораторных исследованиях, и информатизация отрасли. В реализации задачи, поставленной перед службой по раннему выявлению наркологической патологии, Чувашия является несомненным лидером среди других регионов. С общелечебной сетью у вас организована масштабная эффективная работа — спасибо вам за это огромное!

В республике очень хорошо складываются рабочие взаимоотношения между психиатрической и наркологической службами, специалисты которых всегда готовы прийти друг другу на помощь. Это было бы невозможно без поддержки деятельности этих служб руководством Минздрава Чувашии».