Новочебоксарского стрелка отправят в колонию

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Новочебоксарске молодой человек приговорен к реальному лишению свободы за хулиганство с применением пневматического пистолета.

Напомним, 31 декабря прошлого года 21-летний студент третьего курса одного из городских техникумов из окна своей квартиры стрелял из пневматического пистолета в сторону проезжей части улицы Винокурова. Вначале попал в маршрутный автобус, а через несколько часов — в служебный автомобиль ГИБДД. У обеих машин оказались повреждены дверные стекла. Понятно, что хулиган мог причинить вред здоровью пассажиров автобуса и полицейским.

Стрелка установили в кратчайшие сроки, он добровольно выдал пистолет. Суд приговорил студента к полутора годам колонии общего режима.

Опубликовано: 30 мая 2019 г.


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