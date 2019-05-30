Директор УК «Рябинка» получил условный срок

Верховный суд республики оставил без изменения приговор в отношении руководителя чебоксарской управляющей компании ООО «УК «Рябинка», признанного виновным в причинении особо крупного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения.

Установлено, что руководитель УК в 2014-2016 годах, аккумулируя на расчетных счетах управляющей компании денежные средства, поступающие от жильцов ряда многоквартирных домов в Ленинском районе Чебоксар в качестве платежей за жилищно-коммунальные услуги, вместо погашения возникающей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями направлял их на другие нужды. И таким образом причинил ущерб организациям-поставщикам энергоресурсов на общую сумму свыше 5 млн рублей.

В марте этого года суд приговорил директора к полутора годам условного лишения свободы. Защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, указывая, что в действиях его подзащитного нет состава уголовного преступления.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда с учетом озвученной в апелляционной инстанции позиции прокуратуры республики приговор оставлен без изменения.