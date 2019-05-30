Сотрудники ОМОН и СОБР провели «воздушные» тренировочные занятия в Цивильском районе

Десантирование с вертолета без парашюта на высоте от полутора до тридцати метров — такое тренировочное задание выполняли на днях два десятка сотрудников СОБР и ОМОН территориального управления Росгвардии по Чувашии.

Вертолет МИ-8 на время «практических занятий» арендовали у коллег из авиационного отряда специального назначения Росгвардии по Республике Татарстан. Для прыжков с высоты 25-30 метров росгвардейцы использовали альпинистскую страховку. А при десантировании штурмовым методом с высоты в полтора-два метра обходились и без нее. Пока одни бойцы отрабатывали навыки десантирования, другие тем временем практиковались в огневой подготовке на стрельбище.

Подобные воздушные тренировки проходят два раза в год, весной и осенью, сообщили «СЧ» в территориальном управлении Росгвардии. По словам командира ОМОН, подполковника Андрея Егорова, эти занятия имеют большое значение для спецподразделений, которые всегда должны быть готовы к выполнению поставленных задач в условиях сложной оперативной обстановки. «В ходе тренировки, — отметил он, — личный состав на практике продемонстрировал не только отличные навыки десантирования, но и умение слаженно работать в составе десантно-штурмовой группы».

Фото Олега Мальцева: