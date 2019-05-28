Как уменьшить квартплату? Поможет субсидия!

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг существуют давно, и, казалось бы, об этой мере социальной поддержки граждане уже хорошо знают. Тем не менее в отделы соцзащиты нередко обращаются люди с вопросами — могут ли они получить субсидию? Что для этого необходимо? Ответы на эти и другие вопросы наших читателей подготовили в отделе социальной защиты населения Ленинского района города Чебоксары.

— Кому может быть назначена субсидия?

— Получить субсидию можно в том случае, если расходы на оплату ЖКУ превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, — отвечает специалист отдела Анна Романова. — В Чувашии эта максимальная доля равна 22%. Возьмем для примера семью из двух человек. Муж и жена являются пенсионерами, пенсия главы семьи — 10 тысяч рублей, у его супруги — 8 тысяч рублей. Таким образом, совокупный семейный доход составляет 18 тысяч рублей. За квартиру в апреле семья заплатила 4700 рублей. Это составляет 26% от совокупного дохода семьи. Таким образом, эта семья имеет право на субсидию, сумма которой в этом случае составит 774,26 рубля. Этот пример предусмотрен для семьи в зимний (отопительный) период. В летний (неотопительный) период субсидия этой семье не полагается.

СПРАВКА «СЧ» Обязательными условиями предоставления субсидии являются: наличие гражданства РФ;

наличие у заявителя договора найма или свидетельства о государственной регистрации права. Ордер на жилое помещение не является документом, подтверждающим правовые основания владения и пользования жилым помещением, так как является актом разового действия, подтверждающим только правомерность заселения в жилое помещение;

наличие регистрации по месту жительства в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается.

наличие документов, подтверждающих сведения о доходах. Учитываются доходы всех членов семьи, независимо от совместного или раздельного проживания. Субсидия предоставляется как собственникам, так и нанимателям жилого помещения. Проверить свое право на субсидию можно в отделе социальной защиты населения по месту жительства.

— Что, помимо зарплаты, входит в совокупный доход семьи, учитываемый при назначении субсидий?

— Все виды доходов, а именно: стипендии, пособия на ребенка, все виды пенсий, пособия по безработице, доходы от предпринимательской деятельности, получаемые алименты и так далее.

— Если у человека есть долг по квартплате, сможет ли он оформить субсидию?

— Субсидия на оплату ЖКУ не оформляется при наличии задолженности по квартплате. Однако у должников есть возможность оформить субсидию, предварительно заключив соглашение с управляющей компанией о поэтапном погашении задолженности.

ЦИФРЫ На конец апреля этого года в Чебоксарах субсидии на оплату ЖКУ получали 6624 семьи. Общая сумма выплат составила более 55 млн рублей. В целом по республике, по данным Минтруда Чувашии, на эту дату субсидию получили 15,1 тысячи семей на общую сумму 111,9 млн рублей. В том числе 4,2 тысячи семей, проживающих в сельской местности, на сумму 24,4 млн рублей.

— Какие документы нужно собрать для оформления субсидии? И куда их подавать?

— Для оформления субсидии потребуются паспорта и свидетельства о рождении всех членов семьи; документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением, в котором зарегистрирован заявитель; сведения о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев; документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение; документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту постоянного жительства; справка с места учебы при достижении 16 лет.

Подать эти документы можно через органы социальной защиты населения, многофункциональные центры или в электронном виде — через Портал госуслуг.

— На какой период дают субсидию?

— Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. Потом документы надо подавать снова. Если вы сдадите документы на субсидию с 1-го по 15-е число текущего месяца, выплаты назначат с 1-го числа этого месяца. А если документы сданы позже, после 16-го числа, — выплаты пойдут уже с 1-го числа следующего месяца.

— Пересчитывается ли субсидия, если в период ее получения увеличились расходы на оплату ЖКУ? Например, осенью и зимой за квартиру люди платят больше с учетом отопления. Учитывается ли это при выплате субсидии?

— Да, учитывается. Согласно правилам размер субсидии меняется при изменении размеров республиканского стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. С наступлением неотопительного сезона (с 1 мая) республиканские стандарты уменьшаются, и соответственно уменьшается размер субсидии, а с началом отопительного сезона (с 1 октября) стандарты увеличиваются, и вместе с этим вырастает и субсидия. Перерасчет производится автоматически, никаких дополнительных документов предоставлять не надо.

Анна Романова

Фото real-vin.com: Зимой за квартиру люди платят больше, соответственно вырастает и субсидия.