«АККОНД» расширяет экспортное направление

Активно расширять представленность продукции во всех направлениях рынка и осваивать новые каналы продаж — приоритетная задача чебоксарской кондитерской фабрики «АККОНД».

Предприятие всегда использует в своей деятельности самые современные способы и методы ведения торговли. Не так давно на фабрике начал функционировать интернет-магазин «АККОНД» (akkond-online.ru), позволяющий пользователям онлайн, в своем браузере или через мобильное приложение, сформировать заказ на покупку кондитерских изделий.

Фабрика ежегодно является участником крупнейших международных выставок, и, несмотря на свою плодотворную работу более чем с 25 зарубежными странами по поставкам кондитерской продукции, стремится расширять географию продаж и увеличивать долю экспорта в новых направлениях.

С 14 по 16 мая 2019 года кондитерская фабрика «АККОНД» принимала участие в 20-й международной выставке пищевых продуктов и напитков «SIAL China-2019», проходившей в г. Шанхай (КНР). В рамках выставки были проведены деловые переговоры с потенциальными партнерами из Китая, Гонконга, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда, Бирмы, которые по достоинству оценили не только эксклюзивный и оригинальный дизайн и высокое качество кондитерских изделий широко известного бренда, но и грамотно подобранный ассортимент, изготовленный с учетом предпочтений азиатских потребителей.

В ходе рабочих встреч были налажены связи с крупными дистрибьютерами и торговыми сетями Юго-Восточной Азии, и уже скоро в их ассортименте появится аккондовская продукция.

Светлана Павлова

Фото: «АККОНД» регулярно принимает участие в международных выставках для презентации своего бренда ведущим мировым дистрибьютерам и расширения рынков сбыта продукции в новых направлениях.