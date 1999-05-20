Муксун, эстакада и «Чебоксарские огни»

История столицы республики на страницах «СЧ»

30 лет назад — 20 мая 1989 года

Накануне праздника «Чебоксарские огни», посвященного 520-летию города, член оргкомитета, второй секретарь Чебоксарского горкома КПСС Рюрик Николаевич Морозов рассказал о предстоящих мероприятиях.

«Впервые день рождения Чебоксар мы справили в 1984 году, когда городу исполнилось 515 лет. В следующем году отметили его 516-летие. Больше подобных праздников мы не проводили вплоть до сего дня. Чтобы впредь подобных «сбоев» в этом вопросе не было, исполком Чебоксарского горсовета принял решение проводить такие праздники один раз в пять лет.

<…> В первый день, думаю, многих заинтересует водно-спортивный праздник «На воде, в небесах и на суше», который в два часа дня начнется в районе Чебоксарского залива. Вечером, пожалуй, самой популярной площадкой праздника станет Красная площадь (перед зданием Чувашского драмтеатра). Здесь пройдет конкурс «Мисс Чебоксары-520», состоится гала-концерт «Чебоксары — песня моя» с участием и профессиональных, и самодеятельных артистов.

Воскресный день мы предлагаем чебоксарцам начать с городской утренней зарядки, которая начнется на набережной Чебоксарского залива в 9 утра. <…> После карнавального шествия по улицам города праздник вновь подойдет к Чебоксарскому заливу, где в 9 часов вечера начнется интереснейшее, на мой взгляд, театрализованное представление «Чебоксарские огни». А завершить праздник мы планируем красочным фейерверком.

Провела интервью О. Резюкова».

60 лет назад — 23 мая 1959 года

В Волге между Чебоксарами и Козловкой обнаружено большое количество впервые появившихся самцов и самок необычной рыбы — северного муксуна.

«Возле устья Цивиля и близ деревни Сидельниково количество муксуна составляло три-четыре процента от всего улова. Муксун выявлен также в Кушниковском и Криушском затонах.

Есть предположение, что заселение Волги муксуном произошло вместе с паводковыми водами за последние пять-шесть лет.

Исследованные экземпляры достаточно крупны, упитаны, приспособлены к жизни в волжской воде. Это дает основание рекомендовать муксун для разведения в Куйбышевском водохранилище. Лов северного муксуна в Волге будет запрещен.

В. Вдовин»

40 лет назад — 26 мая 1979 года

На проспекте Мира в Чебоксарах решено построить путепровод эстакадного типа. Строительство поручили мостостроительному отряду № 41 Всесоюзного треста по строительству внеклассных и больших мостов.

«Эстакада пройдет над железнодорожными путями. И тогда перестанут выстраиваться колонны автомашин и автобусов у закрытого шлагбаума. Ширина эстакады 32 метра. В несколько рядов будет двигаться транспорт, не снижая скорости перед въездом на эстакаду, которая протянется более чем на четверть километра.

— Это сооружение должно украсить один из самых больших проспектов Чебоксар, — рассказывает начальник мостостроительного отряда М.М. Шерц. — Оно будет покоиться на массивных железобетонных колоннах, размещенных в один ряд, по центру эстакады.

В. Александров»

20 лет назад — 20 мая 1999 года

В Чебоксары прибыл «Бег Мира»

«В четвертый раз принимает Чувашия Международную факельную эстафету, символизирующую стремление людей к единству и здоровому образу жизни. Начало свое она берет у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Оттуда бегуны следуют различными маршрутами общей протяженностью свыше 70 тыс. км по пяти континентам. Старт в России состоялся на Пушкинской площади в Москве 10 мая. <…>

Сегодня вечером на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах пройдет встреча основной команды бегунов. Участниками эстафеты станут команды школ города. <…> Общая протяженность маршрута по республике — 500 километров».