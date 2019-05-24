Гости из Китая продегустировали чувашские вафли и побывали в конфетном цехе

«Вкусно! А главное – чтоб не очень сладко…»

С десяток фирменных зонтов цвета шоколада с логотипом кондитерской фабрики «АККОНД» приготовили к встрече высоких гостей на проходной. К приезду делегаций здесь давно привыкли. Для многих отечественных и иностранных гостей, оказавшихся с рабочими визитами в Чувашии, обязательной программой становится посещение одного из «вкуснейших» производств в республике.

Делегация прибыла в этот раз большая: полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители Китайской Народной Республики во главе с членом Госсовета КНР Ван Юном, Глава Чувашии Михаил Игнатьев. А также многие официальные лица, прибывшие в Чебоксары на заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов ПФО и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР.

Гостеприимно встретивший дорогих гостей генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов рассказал о фабрике — представительнице классического кондитерского производства в России, об основных направлениях деятельности предприятия, достижениях и производственных возможностях и, конечно, о своей продукции. И чтоб не быть голословным, сразу же предложил все попробовать. От разнообразия всевозможных лакомств у гостей просто разбегались глаза. Тут и печенье, и конфеты ручной работы, и нежное суфле, кремовые и ореховые десерты. По словам Валерия Николаевича, все эти сладости, разработанные с учетом национальных особенностей и вкусовых предпочтений иностранных партнеров, экспортируются в 25 зарубежных стран.

— Тесно сотрудничаем и с Китаем, — отметил генеральный директор. — Кондитерские изделия поставляются в КНР уже более 4 лет, и из месяца в месяц динамика продаж только растет, мы активно развиваем это сотрудничество. Подтверждение тому — буквально неделю назад наша группа маркетологов вернулась с международной выставки в Шанхае, по итогам которой были налажены контакты с азиатскими дистрибьюторами…

— О, а эти вафли у нас очень любят дети и женщины! — перевела на русский язык слова Ван Юна, обрадованного уже знакомому десерту, молодая переводчица.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Свыше 60 тысяч тонн кондитерской продукции произведено по словам генерального директора АО «АККОНД» Валерия Иванова за прошлый год. На предприятии успешно реализован проект по запуску новых линий, в который инвестировано более 130 млн. руб. и благодаря чему создано более 60 рабочих мест.

А между делом подсказала, что член Госсовета предпочитает не слишком сладкие кондитерские изделия, заботится о здоровье. И даже когда высокопоставленному «дегустатору» предложили попробовать знаменитые аккондовские грибочки, вкусил он их относительно равнодушно. Во всяком случае, хрустящие вафли произвели на него гораздо большее впечатление.

Вкусовые пристрастия потребителей из Китая, предпочитающих в основном вафельные десерты, учитывают на фабрике и при разработке новых изделий. Привлекли внимание гостей во время чаепития и конфеты в упаковке с изображением панды – национального символа Поднебесной, в основе сладкой новинки — опять же вафли.

И все же подарок, преподнесенный господину Вану Юну, был выбран по вкусу чувашских кондитеров: в корзинке из чистого шоколада, украшенной яркими цветами, которые, кстати, тоже можно есть, – самые лучшие изделия фабрики. Он искренне поблагодарил за такой красивый и безусловно вкусный подарок и пообещал отвести его домой.

И, конечно гости не могли не побывать на одной из производственных линий, где производятся самые популярные конфеты фабрики, известные не только в России, но и за рубежом. По всем правилам надев шапочки и халаты и вооружившись телефонами, чтобы фотографировать, дисциплинированные иностранцы прошли в конфетно —десертный цех, благоухающий сладкими ароматами.

На конвейерной линии тянулось бесконечное полотно белоснежного суфле. Не прекращая движения, оно скрылось под холодильными камерами. Не отрывая глаз, китайцы следили, как ножи разрезают его сначала на длинные полосы, а затем – на ломтики, как все сверху заливалось шоколадной глазурью. Свежайшим суфле прямо с конвейера директор угостил почетных гостей. Ван Юн, смакуя десерт, вместо слов, в знак одобрения поднял большой палец…

Уже на улице, прощаясь с руководством фабрики, он поблагодарил за предоставленную возможность посетить столь известную кондитерскую фабрику Чувашии, которая занимает определенную долю рынка продаж кондитерских изделий в Китае. И если в начале встречи гость, казалось, был скован и молчалив, то в конце, окунувшись в атмосферу кондитерского волшебства, словно потеплел и разговорился. Признался, что чувашская продукция очень вкусная, созданная из экологически чистого сырья. Однако заметил, что на его родине сладкое любят не только дети, но и пожилые, а оно зачастую им противопоказано. «Моей маме 95 лет, она, как и я, любит сладости, но у нее сахарный диабет, было бы неплохо, если бы фабрика производила кондитерские изделия для таких людей, — пожелал член Госсовета КНР, пояснив, что в Китае стараются использовать сахарозаменители».

Валерий Иванов заверил, что в России не меньше заботятся о здоровом питании, в том числе и на фабрике разработана своя диабетическая продукция, например печенье, которое делается исключительно на воде и муке. Так что вполне вероятно, что в будущем это направление станет новым импульсом в торгово —экономическом сотрудничестве между республикой и китайскими партнерами.

Фото www.cap.ru: Член Госсовета КНР гоподин Ван Юн показал генеральному директору АО «АККОНД» Валерию Иванову самое любимое у китайских ребятишек чувашское лакомство.