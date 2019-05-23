Валерий Иванов: Поддержать молодые кадры на селе

15 мая 2019 года в рамках Единого информационного дня депутат Государственного Совета Чувашской Республики, генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов посетил Янтиковский район, где на базе молочно-товарной фермы АО «Фирма Акконд-агро» провел рабочую встречу с представителями детского парламента Янтиковского района.

В ходе конструктивной беседы с молодыми активистами Валерий Николаевич ответил на многочисленные вопросы о структуре законодательной власти и направлениях социально-экономического развития Чувашской Республики, а также подробно рассказал об основных вехах своей трудовой биографии, о становлении и развитии знаменитой кондитерской фабрики «АККОНД» и аграрного направления холдинга — сельскохозяйственного комплекса АО «Фирма Акконд-агро» и ООО «АККОНДМОЛОКО».

Впереди у старшеклассников решение непростого и очень важного вопроса — выбор дальнейшего жизненного пути. Уже сейчас в целях профориентации будущих молодых специалистов в рамках учебного процесса педагоги знакомят с реальным производством и помогают определиться с выбором профессии. Валерий Иванов всегда уделяет особое внимание вопросам воспитания и обучения молодого поколения, поэтому после рабочей встречи и чаепития школьникам была организована экскурсия на сельскохозяйственные объекты АО «Фирма Акконд-агро» и ООО «АККОНДМОЛОКО», где им представилась возможность ознакомиться с непрерывным циклом производства молочной продукции — от заготовки экологически чистых кормов и содержания современной фермы до переработки натурального молока.

В завершение экскурсии юные янтиковцы продегустировали только что произведенные молочные продукты, поблагодарили за организацию встречи генерального директора группы компаний «АККОНД» Валерия Иванова и выразили надежду встретиться с ним на одном из ведущих социально значимых и экономически стабильных предприятий в районе и республике уже в качестве молодых специалистов.

Светлана Николаева