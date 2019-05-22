Игорь Комаров примет участие в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

23 мая 2019 года в Чебоксарах под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна пройдет третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».

В соответствии с договоренностью, достигнутой Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Формат сотрудничества «Волга-Янцзы» уникален тем, что объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий.

С момента принятия решения в 2013 году о создании нового формата российско-китайского сотрудничества договорная база увеличилась до 38 межрегиональных соглашений.

Планируется, что в рамках Совета будут подписаны соглашения между правительствами:

  • Республики Башкортостан и провинции Хубэй;
  • Республики Мордовия и провинции Хунань;
  • Республики Татарстан и города Чунцин;
  • Удмуртской Республики, провинции Сычуань и города Чунцин;
  • Чувашской Республики, провинций Хунань и Цзянси;
  • Нижегородской области и провинции Хубэй;
  • Оренбургской области и провинции Хубэй;
  • Самарской области и провинции Хунань;
  • Саратовской области и провинций Хунань, Сычуань и Цзянси, и города Чунцин.

В этот же день в Чебоксарах Игорь Комаров и Ван Юн дадут старт работе Форума Ассоциации вузов «Волга-Янцзы», которая объединяет 50 российских и 29 китайских вузов.

Опубликовано: 22 мая 2019 г.


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