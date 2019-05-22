Игорь Комаров примет участие в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы»

23 мая 2019 года в Чебоксарах под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна пройдет третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».

В соответствии с договоренностью, достигнутой Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Формат сотрудничества «Волга-Янцзы» уникален тем, что объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий.

С момента принятия решения в 2013 году о создании нового формата российско-китайского сотрудничества договорная база увеличилась до 38 межрегиональных соглашений.

Планируется, что в рамках Совета будут подписаны соглашения между правительствами:

Республики Башкортостан и провинции Хубэй;

Республики Мордовия и провинции Хунань;

Республики Татарстан и города Чунцин;

Удмуртской Республики, провинции Сычуань и города Чунцин;

Чувашской Республики, провинций Хунань и Цзянси;

Нижегородской области и провинции Хубэй;

Оренбургской области и провинции Хубэй;

Самарской области и провинции Хунань;

Саратовской области и провинций Хунань, Сычуань и Цзянси, и города Чунцин.

В этот же день в Чебоксарах Игорь Комаров и Ван Юн дадут старт работе Форума Ассоциации вузов «Волга-Янцзы», которая объединяет 50 российских и 29 китайских вузов.