В Чебоксарах приступили к ремонту дворовых проездов

К дате празднования 550-летнего юбилея города в Чебоксарах отремонтируют дороги в 41 дворе.

Ремонт пройдет в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы г. Чебоксары» на 2019 год. Замене подлежит асфальтное покрытие как проезжей части дворов, так и тротуаров. Заменят и бордюры.

В Калининском районе к работам приступили во дворах по ул. Скворцова, 4 и Р. Зорге, 19. Здесь снят слой изношенного асфальта и ведется подготовка к укладке нового.