В Чебоксарах приступили к ремонту дворовых проездов

К дате празднования 550-летнего юбилея города в Чебоксарах отремонтируют дороги в 41 дворе.
Ремонт пройдет в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы г. Чебоксары» на 2019 год. Замене подлежит асфальтное покрытие как проезжей части дворов, так и тротуаров. Заменят и бордюры.
В Калининском районе к работам приступили во дворах по ул. Скворцова, 4 и Р. Зорге, 19. Здесь снят слой изношенного асфальта и ведется подготовка к укладке нового.
«Для комфорта проживания жителей большое значение имеет состояние дворовых территорий, их своевременное благоустройство. Мы активно занимались ремонтом дворов с 2012 по 2017 годы. Чтобы ускорить темпы работ, на 2020 год рассмотрим вопрос включения территорий в федеральную программу по благоустройству городской среды», — отмечает Алексей Ладыков.