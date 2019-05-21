В Чебоксарах приступили к ремонту дворовых проездов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

К дате празднования 550-летнего юбилея города в Чебоксарах отремонтируют дороги в 41 дворе. 

Ремонт пройдет в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы г. Чебоксары» на 2019 год. Замене подлежит асфальтное покрытие как проезжей части дворов, так и тротуаров. Заменят и бордюры. 

В Калининском районе к работам приступили во дворах по ул. Скворцова, 4 и Р. Зорге, 19. Здесь снят слой изношенного асфальта и ведется подготовка к укладке нового.

«Для комфорта проживания жителей большое значение имеет состояние дворовых территорий, их своевременное благоустройство. Мы активно занимались ремонтом дворов с 2012 по 2017 годы. Чтобы ускорить темпы работ, на 2020 год рассмотрим вопрос включения территорий в федеральную программу по благоустройству городской среды», — отмечает Алексей Ладыков.

 

Опубликовано: 21 мая 2019 г.


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