История оживает в национальном костюме

«Культурный код» народа

«Необычно, ярко, талантливо! Потрясающие, уникальные традиции! Хвала тем, кто сохраняет, приумножает, транслирует многовековую культуру своего народа!» — так отзывались очевидцы о прошедшем в Чувашском институте культуры и искусств Межрегиональном фестивале национальных костюмов «Золотая россыпь веков». Его смело можно назвать новой страницей в истории республики — проходил фестиваль впервые, но, даст бог, станет культурным брендом не только столицы Чувашии, но и Поволжья, подобно уже известным международным Фестивалю народного костюма «Этностиль» (Астрахань) или Фестивалю-конкурсу этнического костюма «ПодиумЭтно.Содружество» (Иркутская область).

Чтобы не растерять сокровища предков

Справедливости ради надо отметить, что фестивали национального костюма в республике проводились и раньше, свои коллекции, как правило, демонстрировали местные мастера. Нынче же фестиваль впервые прошел в статусе «межрегиональный». На нем свои коллекции одежды продемонстрировали художники-модельеры и дизайнеры из Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Башкортостана, Ульяновской и Тюменской областей.

Инициативу Института культуры и искусств финансово поддержали министерства культуры Российской Федерации и Чувашии. «Масштабное мероприятие стало возможно в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Чувашской автономии и 550-летия Чебоксар, — рассказала автор проекта, заведующая кафедрой народного художественного творчества института Раиса Васильева. — Задуман же был фестиваль, чтобы способствовать возрождению и сохранению уникального наследия народов страны — национального костюма. Он — часть культурного кода, и его сохранение имеет большое значение. В одежде отражается не только представление о прекрасном, она дает возможность лучше узнать быт предков, понять, как и чем они жили, ведь одежда соединяет в себе множество видов ремесел и рукоделия. Костюм — это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях и истории своего народа».

ГУЛЬНАРА ХАЙБУЛЛИНА,

г. Салават (Башкортостан): — Фестиваль национального костюма — очень актуальная тема в настоящее время, время, когда нарастают темпы глобализации, влияющей на все сферы человеческой деятельности. Происходит унификация и стандартизация материальных ценностей, в том числе одежды. И в этом смысле традиционный национальный костюм как часть духовной и материальной культуры представляет не только историческую значимость, но и своеобразную форму эстетического самовыражения народа, является визитной карточкой любого этноса.

Проходил фестиваль в два этапа. На первом (до 1 апреля) шел отбор коллекций. Желающие принять участие в мероприятии — дома и театры мод, театры и студии костюма, учебные заведения, мастера народных художественных промыслов — присылали видеоматериалы, фотографии, описание костюмов. Экспертный совет фестиваля, состоящий из ведущих специалистов по национальному костюму, оценивал представленные работы. В итоге для демонстрации было отобрано 22 коллекции из семи регионов.

Два дня хранители народного костюма, среди которых были и маститые модельеры (например, известные у нас в республике создатели современного чувашского платья Татьяна Петрова и Зинаида Воронова) и начинающие дизайнеры одежды рассказывали об оригинальных чертах этнической одежды. Знакомили с аутентичными коллекциями, которым уже сто и более лет, на мастер-классах и вместе за круглым столом рассуждали о том, как в погоне за модой не утратить саму ценность народного костюма.

А закончился фестиваль не просто красочным гала-концертом этнической одежды, а глубоким «погружением» в традиции и колорит корней народных, подарив зрителям незабываемые впечатления и эмоции.

Корни забывать нельзя

Костюмированный парад чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов, башкир, татар, русских начался с общей композиции, который условно можно, наверное, назвать «Дети солнца». Под его импровизированными лучами модели выходили на сцену, создавая одно живописное полотно, которое и восхищало, и трогало душу своей многозначностью.

Открылась «Золотая россыпь веков» номинацией «этнографический костюм», а продолжили «современный авторский» и «сценический». О характере представляемых моделей говорили названия коллекций: «Нить, связывающая народы», «Вековые корни мари», «Дружба народов», «Русская душа», «Ты цвети, Россия», «Народный бульвар», «Хамăр ялсем», «Йолдыз», «Истоки», «Вековые узоры края ста тысяч вышивок» и другие.

Модельеры презентовали свои коллекции во всех жанровых формах — песенной, танцевальной, обрядовой. По словам руководителя фольклорно-поэтического коллектива «Көмөш тәңкә» (Серебряная монета) из города Салават (Башкортостан) Гульнары Хайбуллиной, так дефиле смотрится интереснее. Кстати, «Көмөш тәңкә», пожалуй, был одним из самых возрастных коллективов моделей. Традиционный женский башкирский наряд (коллекция называлась «Узоры») бабушки демонстрировали в танце. По их словам, интерес к традиционной народной культуре в Башкортостане особенно возрос в последние два-три года. «Нам есть что показать и оставить в наследство потомкам — у нас очень богатая культура, красивый язык. Однако его сегодня в школе то изучают, то не изучают… Но корни-то свои забывать нельзя. Значит, нужно двукратно увеличить изучение своей истории, культуры. А что лучше может рассказать об истории народа, о его корнях, как не народный костюм? Потому мы и решили, что он не должен лежать в закрытых сундуках…»

«Не то под влиянием нашей работы и других подобных коллективов, не то еще почему, — дополнила рассказ и Гульнара Галиулловна, — у молодежи сегодня растет стремление понять и познать историю, развивать культуру своего народа. К примеру, сейчас в молодежной среде стали очень модны этнические мотивы в одежде. Стилизованные, но сохранившие свои духовные и эстетические смыслы, национальные украшения в сочетании с современной стильной одеждой создают своеобразный неповторимый образ. Фольклор вызывает интерес, может, и потому, что в 2020 году в Башкортостане будет проходить Всемирная фольклориада. Мы все к ней заранее готовимся».

«Можно носить гордо»

В закрытых сундуках не лежит и традиционная одежда удмуртской женщины. Также в танце ее продемонстрировали участницы студии удмуртского платья «Катар» (в переводе означает удивительное, шикарное) из деревни Кватчи Можгинского района Удмуртии. Танец с прялками назывался «Акшан вакыт» (Сумерки). Его смысл раскрыла в беседе руководитель студии Валентина Березкина. Оказывается, когда наступали сумерки, удмуртки в старину садились за прялки, ибо считалось: пока они прядут, злые духи зайти в дом не могут…

В июне сельской студии исполнится только год, но история ее создания заслуживает внимания. Как поведала Валентина Анатольевна, когда ушла из жизни ее тетя, последняя сестра отца, осталось много красивых национальных платьев. «По поверьям, обычно после смерти владелицы ее одежду рекомендуют сжечь. Но у меня рука не поднялась их уничтожить — у отца было несколько сестер, и они как бы негласно соревновались между собой, кто сошьет платье красивее…»

ВАЛЕНТИНА ШАТРАШАНОВА, г. Тюмень: — Фестиваль костюма — это диалог и между народами, и между поколениями. Здесь каждая нация представляет свое «я». Это ненавязчивое позиционирование окружению своей этничности, это дань уважения и к традиционным ценностям, и к мастерству современных авторов. Это, наконец, красота, которая вызывает интерес к моему народу.

В то время в Кватчи создавался краеведческий музей, и часть платьев Валентина отдала туда. Но в музее экспонаты трогать нельзя, а хотелось платья надеть, посмотреть на себя в национальном. И решили они с подружками создать студию, чтобы платья стали доступны любому желающему. Пошли по бабушкам, пособирали у них старинные наряды и попросили приходить в студию, чтобы рассказать, как правильно надевать, что с чем носить.

И вдруг в студию потянулась молодежь: стали просить наряды на те или иные мероприятия, или просто надеть, покрасоваться. Тогда пришла идея демонстрировать традиционный удмуртский костюм на праздниках и фестивалях. При студии на сегодня, рассказала Валентина, два коллектива — один постарше, другой помладше. В детский набирают с 12 лет (просятся как сами ребятишки, так и ходатайствуют родители). Что интересно, дети с 10 лет начинают готовить себе костюмы, чтобы попасть в студию, ищут бабушек, чтобы посмотреть и сшить, например, те же кафтаны, которые демонстрировались на фестивале. Как поведали сами модели, дукесы сшиты по моде 1937 года.

«За пределы Удмуртии мы выехали впервые, но надеемся не в последний раз, — с оптимизмом говорила Валентина Березкина. — Хотя мы и не профессионалы, одежду не моделируем, демонстрируем только старинную. Но ведь ее с удовольствием носит молодежь, а это прикосновение к духу своего народа, его истории, философии, вере».

«Спасибо, фестиваль!»

Интересных встреч, уникальных мастеров–любителей национального костюма было немало на «Золотой россыпи веков». Необыкновенно, к примеру, украсили праздник выступления самых юных моделей — воспитанников детского сада №204 Чебоксар. Малыши 3-4 лет очень даже достойно продемонстрировали коллекцию модельера из Тюмени Светланы Головиной «Дружба народов». Коллекция напомнила недавнюю историю нашей страны — малыши в национальных костюмах продефилировали по сцене под мелодию известной песни «Я, ты, он, она — вместе дружная семья…» Как рассказала после выступления активистка тюменского Благотворительного фонда поддержи национальной культуры «Ентешлĕх» (Землячество) Валентина Шатрашанова, привезшая коллекцию на фестиваль, детки в костюмах народов страны очень понравились мамам. Они подошли к ней и признались, что национальный костюм, оказывается, это очень красиво, и теперь своим малышам мамы на праздники будут шить только его.

Поразил на празднике и народный умелец из села Шемалаково Яльчикского района Александр Чернов. Правда, со сцены его коллекцию не демонстрировали, целый ворох женских и мужских нарядов, выполненных в стиле одежды низовых чувашей, был разложен просто на столе в творческой зоне, где были представлены сувениры и декоративно-прикладные изделия. Во всей красе творения его рук можно было увидеть на самом мастере и рядом стоящей Венере Усановой, местном библиотекаре. «И шью, и вышиваю сам, — охотно рассказывал всем интересующимся Александр Петрович о своем хобби. — Магия народного костюма захватила меня еще с детства. Никто специально меня не учил. Смотрел, как это делают бабушка и мама, и старался повторять за ними. Уже став взрослым и отслужив в армии, в национальное чувашское платье одел всех — супругу, братьев, сестер… Шью и вышиваю и на заказ, для односельчан». «Вот и мне сшил платье, буду выступать в нем в нашем фольклорном ансамбле «Мерчен», — продефилировала вокруг мастера Венера Кузьминична, мимоходом рассказывая о том, какой Александр Петрович уникальный мужчина. Находит время и вести домашнее хозяйство, и наводить порядок в селе, так как односельчане ему доверили быть старостой селения, и заниматься своим любимым увлечением. «В общем, спасибо фестивалю за возможность рассказать миру о таком уникальном человеке».

«Спасибо, фестиваль!» — говорили в тот день и многие другие участники праздника. Ибо, по всеобщему мнению, именно такие мероприятия могут стать «духовными скрепами», объединяющими людей различных этносов, воспитывающими уважение друг к другу и подлинный патриотизм.

Фото Максима Васильева: Фестиваль показал истоки народов: чуваши, марийцы, мордва, удмурты, славяне… — все они когда-то составляли государство Волжская Болгария.